Россияне ответили, сколько детей нужно для счастья

Сколько нужно иметь детей в семье? Один, два, три? Какое количество детей россияне считают оптимальным в наше время и почему заводят детей? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса на эту тему.

Заметно выросла доля тех, кто считает, что в «идеальной» семье должно быть трое детей (рост с 28% в 2014 г. до 43% в 2018г.). Еще 42% считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей. Чаще остальных об этом говорят те, у кого нет детей (44%). Только 3% наших сограждан полагают, что в семье достаточно иметь одного ребенка, причем эта доля снизилась с 10% (2014 г.). Лишь 1% участников опроса предполагает, что семья может существовать и без детей.

Более половины россиян (54%) считают, что дети - это предназначение брака, дети укрепляют семью. Забота о чадах – это смысл жизни – уверены 21% респондентов. Еще 14% опрошенных видят в детях продолжение человеческого рода и улучшение демографической ситуации. Другие (12%) считают, что дети должны стать опорой в старости. А для 7% респондентов это просто большое счастье.

Россияне предполагают, что главной причиной, почему люди принимают решение не заводить детей, является нехватка денег (44%). Четверть (25%) респондентов говорят, что нежелание иметь детей – это эгоизм. Боязнь ответственности не дает людям решиться на то, чтобы родить ребенка – полагают 12% участников опроса. Каждый десятый россиянин допускает, что причиной отказа от продолжения рода могут быть слабое здоровье и отсутствие личного жилья (по 9%). Только карьеристы не хотят иметь детей – убеждены 7% опрошенных. Еще 6% полагают, что нужно уважать право на личный выбор (иметь или не иметь детей).