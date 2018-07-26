Дорогие авто меняют быстрее. Средний срок владения автомобилем в России достиг 57 месяцев

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование сроков владения легковыми автомобилями, которые сменили своих хозяев в 2017 году. Согласно результатам исследования, средний срок владения автомобилем в минувшем году достиг 57 месяцев (или 4 года и 9 месяцев).

Однако этот показатель может заметно отличаться в зависимости от сегмента и марки автомобиля. Если у владельцев массовых марок срок владения автомобилем составляет 58 месяцев (или 4 года и 10 месяцев), то обладатели машин премиальных марок меняют их в среднем через 46 месяцев (или 3 года и 10 месяцев). Эта разница связана с финансовыми возможностями, благодаря которым покупатели дорогих машин могут менять их чаще.

У массовых марок наиболее близкие к среднему показателю сроки владения имеют автомобили Citroen (59 месяцев или 4 года и 11 месяцев). Чуть выше результат у Mazda – 60 месяцев или 5 лет. Некоторые массовые бренды в этом плане превосходят 5-летний рубеж. Среди них, к примеру, есть и отечественная LADA (62 месяца), а наибольший показатель здесь отмечен у Suzuki (69 месяцев).

ТОП-10 марок по срокам владения в массовом сегменте (выше и ниже среднего значения) Массовые марки Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/35118/ © Автостат.

В премиальном сегменте дольше всего владельцы ездят на автомобилях марки Volvo – в среднем 59 месяцев (или 4 года и 11 месяцев). У автомобилей Land Rover этот показатель в среднем составляет 50 месяцев, в то время как у Audi (48 месяцев), Infiniti и Lexus (по 47 месяцев) сроки владения близки к среднему значению по сегменту. Быстрее всего в премиальном сегменте перепродают машины владельцы Jaguar – в среднем через 39 месяцев владения (3 года и 3 месяца). У Mercedes-Benz и Porsche этот показатель составляет 40 месяцев. Как показывает исследование, дольше в премиум-сегменте владеют автомобилями собственники BMW и MINI (43 и 44 месяца соответственно). Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/35118/ © Автостат.

В премиальном сегменте дольше всего владельцы ездят на автомобилях марки Volvo – в среднем 59 месяцев (или 4 года и 11 месяцев). У автомобилей Land Rover этот показатель в среднем составляет 50 месяцев, в то время как у Audi (48 месяцев), Infiniti и Lexus (по 47 месяцев) сроки владения близки к среднему значению по сегменту. Быстрее всего в премиальном сегменте перепродают машины владельцы Jaguar – в среднем через 39 месяцев владения (3 года и 3 месяца). У Mercedes-Benz и Porsche этот показатель составляет 40 месяцев.