Связь-Банк получил 0,7 млрд рублей прибыли в первом полугодии по РСБУ

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) подвел финансовые итоги деятельности в I полугодии 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Чистая прибыль Связь-Банка к 1 июля 2018 года составила 0,7 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 4,35% до 4,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К 1 июля активы-нетто Банка увеличились на 4,2% до 271,1 млрд рублей по сравнению с показателем на 1 января 2018 года.

Объем собственных средств (капитала) с начала года вырос на 0,5% и составил 37,7 млрд рублей. Достаточность собственных средств Связь-Банка находится на высоком уровне: норматив достаточности капитала на 1 июля 2018 года равен 17,3% (при минимальном требовании Банка России 8%).

К началу III квартала 2018 года общий кредитный портфель физических лиц составил 87,2 млрд рублей. Общий объем средств, привлеченных Банком от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, вырос на 5,5% до 70,9 млрд рублей по сравнению с 1 января 2018 года.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за полгода увеличился на 4,27% до 85,5 млрд рублей. Остатки средств юридических лиц составили 106,5 млрд рублей.

Данные по чистой прибыли и процентному доходу приведены в сравнении: 01.07.2018г. с 01.07.2017г.; по остальным показателям: 01.07.2018г. с 01.01.2018г.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Указанная процентная ставка является действующей на дату публикации.