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ЦБ РФ в пятницу оставит ставку без изменений

24 июля 2018

В ближайшую пятницу, 27 июля, состоится заседание Банка России, на котором традиционно будет принято решение по ключевой ставке.

С нашей точки зрения, с высокой вероятностью на конец года инфляция достигнет таргета ЦБ РФ в 4% или даже незначительно превысит его. Слабый рубль, повышение НДС и рост цен на бензин должны сделать свое дело.

В текущей ситуации изменение ключевой ставки ЦБ РФ сомнительно, с высокой вероятностью она останется на уровне в 7,25%. Если мы окажемся правыми, и ключевая ставка Банка России останется без изменений, стоит ожидать нейтральную реакцию, как в российских акциях, так и в основных рублевых парах.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /
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