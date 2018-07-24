Топ-менеджер ООО «Альпари Форекс» включен в состав экспертного совета комитета Госдумы РФ по финансовому рынку

Илья Ванин, заместитель генерального директора ООО «Альпари Форекс», вошел в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Илья Ванин уже более года занимает должность заместителя генерального директора ООО «Альпари Форекс» и отвечает за взаимодействие с органами власти России и участниками рынка, а также является заместителем председателя Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД) по вопросам развития внебиржевого финансового рынка.

«Участие в работе Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку дополнительно позволит представлять интересы форекс-индустрии. В настоящее время перед отраслью стоит ряд важных задач по формированию конкурентоспособной юрисдикции в РФ и развитию легального рынка, в этой связи экспертная работа является одним из направлений, которая требует постоянного внимания и мониторинга предлагаемых законодательных инициатив», — говорит Илья Ванин.

Напомним, что российский лицензированный форекс-дилер «Альпари Форекс» в составе СРО АФД ведет последовательный и конструктивный диалог с Банком России и профильными законодательными органами России в целях обеспечения дальнейшего развития российской форекс-индустрии, повышения ее эффективности и привлекательности. Включение в Экспертный совет позволит еще более результативно выстроить взаимодействие в области совершенствования законодательной базы и условий работы форекс-дилеров в российской юрисдикции в целях последовательного повышения качества оказываемых услуг.