РСХБ на четверть увеличил кредитование МСБ

В I полугодии 2018 года Россельхозбанк направил на развитие отечественных предприятий малого и среднего бизнеса 131 млрд рублей, что на 24% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом более 80 млрд рублей было выдано заемщикам АПК, из них порядка 13 млрд рублей – малым формам хозяйствования.
Кредитный портфель Банка в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 371 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем 2018 года на 18%. Клиентам Банка за этот период предоставлено более 5,6 тыс. кредитов.
РСХБ предлагает своим клиентам широкий спектр программ, адаптированных под потребности сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных целей.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.