РСХБ на четверть увеличил кредитование МСБ

В I полугодии 2018 года Россельхозбанк направил на развитие отечественных предприятий малого и среднего бизнеса 131 млрд рублей, что на 24% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом более 80 млрд рублей было выдано заемщикам АПК, из них порядка 13 млрд рублей – малым формам хозяйствования.

Кредитный портфель Банка в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 371 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем 2018 года на 18%. Клиентам Банка за этот период предоставлено более 5,6 тыс. кредитов.

РСХБ предлагает своим клиентам широкий спектр программ, адаптированных под потребности сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных целей.