Почти 340 тысяч рублей алиментов выплатил житель Приангарья, чтобы продать долю в квартире

Житель г. Усть-Илимска рассчитался с алиментной задолженностью после вынесения судебным приставом постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.
В рамках исполнительного производства было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении 1/2 доли в благоустроенной однокомнатной квартире, находящейся в собственности у гражданина задолжавшего несовершеннолетнему сыну 338,7 тыс. рублей алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Желая продать свою долю. мужчина обратился в местный отдел Управления Росреестра по Иркутской области, однако в оформлении сделки купли-продажи квартиры ему было отказано. Судебные приставы объяснили, что запрет снимут только после полной оплаты долга. В тот же день мужчина выплатил задолженность. После итого, как деньги перечислили взыскателю, ограничение на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости было отменено, и мужчина смог продать свое имущество.