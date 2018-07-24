Почти 340 тысяч рублей алиментов выплатил житель Приангарья, чтобы продать долю в квартире

Житель г. Усть-Илимска рассчитался с алиментной задолженностью после вынесения судебным приставом постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

В рамках исполнительного производства было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении 1/2 доли в благоустроенной однокомнатной квартире, находящейся в собственности у гражданина задолжавшего несовершеннолетнему сыну 338,7 тыс. рублей алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.