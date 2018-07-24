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Почти 340 тысяч рублей алиментов выплатил житель Приангарья, чтобы продать долю в квартире

24 июля 2018

Житель г. Усть-Илимска рассчитался с алиментной задолженностью после вынесения судебным приставом постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

В рамках исполнительного производства было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении 1/2 доли в благоустроенной однокомнатной квартире, находящейся в собственности у гражданина задолжавшего несовершеннолетнему сыну 338,7 тыс. рублей алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Желая продать свою долю. мужчина обратился в местный отдел Управления Росреестра по Иркутской области, однако в оформлении сделки купли-продажи квартиры ему было отказано. Судебные приставы объяснили, что запрет снимут только после полной оплаты долга. В тот же день мужчина выплатил задолженность. После итого, как деньги перечислили взыскателю, ограничение на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости было отменено, и мужчина смог продать свое имущество.


/ СИА /
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