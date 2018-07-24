На сайте ведутся технические работы.
В скором времени работоспособность будет восстановлена, курсы валют будут отображаться.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
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Новости
На сайте ведутся технические работы24 июля 2018
На сайте ведутся технические работы.
В скором времени работоспособность будет восстановлена, курсы валют будут отображаться.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
/ СИА /
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