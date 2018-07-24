13 наград на фестивале «Зодчество в Сибири» завоевали архитекторы Приангарья

Представители Иркутской области завоевали 13 наград на фестивале «Зодчество в Сибири», который прошел с 18 по 22 июля в Барнауле. Об этом сообщает пресс-службарегионального Правительства со ссылкой на заместителя руководителя Службы архитектуры региона Инну Кондратьеву.

Всего на фестиваль в этом году было представлено 110 работ от 200 участников. На конкурс заявились представители 15 городов, среди них Иркутск, Братск, Ангарск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Томск и другие.

– Иркутск выделяется по сравнению с другими городами: стабильное мастерство и знаковое отношение к архитектуре. От нашего региона были представлены работы как профессиональных сообществ, так и студенческие проекты и дипломные работы, – отметила Инна Кондратьева.

Основные конкурсные разделы – это «Проекты» и «Постройки», в каждом из них по несколько номинаций. Также отдельными разделами было представлено творчество студентов, молодежи и детей. Работы архитекторов Иркутской области были отмечены практически в каждой из номинаций.

– В разделе «Постройки» было 25 работ, и только три из них оказались слабыми. Остальные демонстрируют высокое качество, – подчеркнул председатель Союза архитекторов Иркутской области Игорь Козак. – Приятно, что иркутские работы выделяются на общем фоне. У нас очень сильные традиции. За последние пять лет уровень держим стабильно, и в основном большинство наград у иркутян.

В этом году впервые Правительством Иркутской области был учрежден специальный приз – гран-при фестиваля. Награда досталась архитекторам из Барнаула.

Как рассказал Игорь Козак, этой осенью в Иркутске будет организована отдельная выставка работ участников фестиваля «Иркутские архитекторы – участники фестиваля «Зодчество в Сибитри-2018». Она пройдет в Художественном музее.

Награды иркутян на фестивале «Зодчество в Сибири-2018»:

Раздел «Проекты»:

Номинация «Городская среда»:

1 место – проект благоустройства ул. Подгорной в Иркутске;

2 место – концепция «Парк Хрустальный» в Ушаковском муниципальном образовании;

3 место – Иерусалимская лестница в Иркутске.

Номинация «Жилые дома»:

3 место – проект индивидуальных жилых домов поселка «Ласточка» в Иркутском районе;

3 место – жилой комплекс «Красная площадь» в г. Ижевске, представленный коллективом иркутских архитекторов.

Номинация «Градостроительные проекты и концепции»:

2 место – концепция пространственного развития фрагмента центральной части города Южно-Сахалинск, авторский коллектив из Иркутска.

Номинация «Культовые здания»:

место – воссоздание культовых зданий костела и мечети на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Раздел «Постройки»:

Номинация «Жилые здания»:

1 место – многоквартирный жилой дом в исторической среде в районе улиц Карла Либкнехта и Бабушкина в Иркутске;

2 место – индивидуальный дом «Оригами» в Иркутском районе.

Номинация «Общественные здания»:

2 место – школа в поселке Молодежный Иркутского района.

Номинация «Интерьеры»:

1 место – Центр сценического искусства «La scene» в ЖК «Театральные кварталы» в Иркутске;

3 место – «Центр здоровья и семьи», г. Ангарск.

Раздел «Творчество молодежи и студентов»:

Номинация «Постройки»:

3 место – комплексное развитие прибрежной территории иркутского водохранилища «Солнечная дорога» в микрорайоне Солнечном в Иркутске, ООО Агентство развития территорий "Градостроительная школа".

Номинация «Архитектурно-просветительская деятельность»:

2 место – XII всероссийский архитектурный фестиваль «Артбухта, интеграция», клуб молодых архитекторов.

Грамота епархии Алтайского края:

Курсовой проект иркутских студентов «Князе-Владимирский храм», г. Иркутск.