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«Лебединое озеро» покажут в «Тальцах» 28 июля

24 июля 2018

28 июля в 15:00 состоится постановка балета «Лебединое озеро» на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Балет исполнят артисты Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Постановка пройдёт под открытым небом на специально оборудованной сцене у берега Ангары. Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут с перерывом.

В случае плохих погодных условий 28 июля показ балета «Лебединое озеро» переносится на 29 июля в 15:00. В случае плохих погодных условий 28 и 29 июля производится возврат билетов.

Билеты можно приобрести в кассе Иркутского музыкального театра (ул. Седова, 29) и в музее «Тальцы» (47-й километр Байкальского тракта). Дополнительная информация по телефонам: (3952) 34-21-31, 76-83-23.


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