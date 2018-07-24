Новости

В Заларинский суд направлен иск о взыскании 360 тыс. рублей ущерба лесфонду Иркутской области

24 июля 2018

Заларинский районный суд в октябре 2017 года признал заместителя начальника территориального управления минлескома Иркутской области по Заларинскому лесничеству виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере ( ч. 3 ст. 260 УК РФ). Приговор вступил в законную силу в апреле 2018 года.

Как установил суд, в декабре 2015 года мужчина, с  другими лицами, не осведомленными о его преступном замысле, незаконно вырубил 42 сосны в объеме 35,58 куб.м. в Тыретском участковом лесничестве. Причиненный ущерб лесному фонду Российской Федерации оценивается более чем в 360 тыс. рублей.

Поскольку решением суда исковое заявление территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Заларинскому лесничеству оставлено без рассмотрения, прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с нарушителя суммы причиненного ущерба, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
Наталья Трунова о Байкальском саммите РГУД: «Создать предпосылки для развития городов»
Михаил Хорьков об участии в IV Байкальском саммите РГУД: «Понять направления развития и возможности рынка»
"Для девелопера важно понимать, как будут развиваться города", - Антон Кондратьев о саммите РГУД в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании