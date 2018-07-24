В Заларинский суд направлен иск о взыскании 360 тыс. рублей ущерба лесфонду Иркутской области

Заларинский районный суд в октябре 2017 года признал заместителя начальника территориального управления минлескома Иркутской области по Заларинскому лесничеству виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере ( ч. 3 ст. 260 УК РФ). Приговор вступил в законную силу в апреле 2018 года.

Как установил суд, в декабре 2015 года мужчина, с другими лицами, не осведомленными о его преступном замысле, незаконно вырубил 42 сосны в объеме 35,58 куб.м. в Тыретском участковом лесничестве. Причиненный ущерб лесному фонду Российской Федерации оценивается более чем в 360 тыс. рублей.

Поскольку решением суда исковое заявление территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Заларинскому лесничеству оставлено без рассмотрения, прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с нарушителя суммы причиненного ущерба, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.