Аналитики: Выход из американских госбумаг – это сигнал тревоги. Пора покупать валюту

Нефть стоит свыше $70 за баррель, федеральный бюджет сводится с профицитом, а международные резервы страны растут. И тем не менее монетарные власти России осуществляют целый ряд непопулярных мер: повышают пенсионный возраст, увеличивают НДС и хотят взимать платежи с посылок иностранных интернет-магазинов. Кроме того, эксперты обратили внимание на крайне тревожный сигнал – распродажу Россией американских госбумаг. Что это значит? Какие выводы можно из этого сделать? Об этом рассказал советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

«Принятие заведомо непопулярных мер, обычно, происходит в условиях, когда государство испытывает значительные трудности с наполнением федерального бюджета. Но этого явно не наблюдается, наоборот, бюджет профицитен, а резервы растут, – отмечает советник «Открытие Брокер». – А совсем недавно власти почти полностью (на 85%!) распродали пакет американских госбумаг из состава международных резервов. Последнее особенно удивительно, т.к. особой альтернативы с точки зрения сочетания надёжности и доходности у американских госбумаг нет (европейские облигации в разы менее доходны, а по некоторым доходность отрицательная). Таким образом, выведя средства из американских госбумаг, придётся вложить их в нечто гораздо менее доходное, а то и приносящее отрицательный доход (как золото, которое требует затрат на хранение)».

Удивляет эксперта и скорость, с которой происходила распродажа. Даже во времена обвала цен на нефть и курса рубля (осень 2014 г. – весна 2015 г.) распродажа велась гораздо медленнее.

«Такая высокая скорость распродажи косвенно указывает на очень серьезные опасения относительно ужесточения санкций и возможного наложения санкций на этот класс активов, – считает эксперт. – Никакая другая причина не может логично объяснить этого решения монетарных властей. Если же это действительно произойдет, Россию ждёт заметное сокращение доходов от экспорта».

Последствия сокращения доходов от экспорта просты и понятны. Это ослабление рубля (благоприятно для бюджета), урезание госрасходов и некоторое снижение темпов роста экономики (вплоть до отрицательных). «Противостоять последним двум пунктам, увы, почти невозможно. А вот первому легко: перевести накопления в твёрдую валюту. После этого ослабления рубля можно уже не бояться», – уверен эксперт.