ФНС просит признать «Облкоммунэнерго» Приангарья банкротом

Как сообщил ряд СМИ, Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Иркутской области иск о банкротстве «Облкоммунэнерго». Иск был подан 29 мая этого года. Сумма исковых требований составляла 335 млн рублей.

Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго»:

– Считаю действия ФНС полностью обоснованными, как и мы понимаем всю ответственность за своевременность и полноту уплаты налогов. При этом напомню, что в Иркутской области расчёты гарантирующего поставщика с сетевыми компаниями за переданную электроэнергию производится через посредника – Иркутскую электросетевую компанию, подконтрольную Ен+. К сожалению, деньги за свою работу от ИЭСК мы на свой расчетный счет не получаем, а значит не можем своевременно выполнять обязательства по налогам, сборам. Тем не менее, задолженность по майскому иску практически полностью погашена через службу судебных приставов.

Так же в ГУЭП «Облкоммунэнерго» считают сложившуюся практику расчётов гарантирующего поставщика с сетевыми компаниями за переданную электроэнергию через «котлодержателя» неэффективной и экономически порочной. Кроме того тариф на передачу электроэнергии установленный для Облкоммунэнерго значительно ниже, чем у ИЭСК и не покрывает всех необходимых затрат предприятия.

Справка:

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000 млн. кВт-ч в год.