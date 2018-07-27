Новые пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов готовы платить только 9% россиян

35% россиян, которые покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро. Покупки в этом случае станут невыгодными, отметили участники опроса исследовательского холдинга Ромир, посвящённого увеличению пошлин на заказы на зарубежных онлайн-площадках.

22% участников опроса заявили, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину в случае, если она будет введена. 27% сообщили, что и так следят за этим. Только 9% респондентов готовы заказывать товары, несмотря на то, что им придётся платить новый сбор.

Снижение необлагаемого пошлиной лимита не приведёт к увеличению прямых поступлений в бюджет, отмечало Ромир в своем более раннем исследовании, так как товары на сумму свыше 200 евро сейчас заказывает незначительная часть интернет-пользователей - всего 5%.

Любопытно, что в целом мнения россиян относительно самого факта снижения порога для дополнительных сборов разделились, что само по себе положительный результат для авторов концепции «пошлина свыше 200 евро». Обычно любое введение новых сборов и платежей вызывает куда более резкое отторжение.

Лишь 27% респондентов отнеслись к инициативе резко отрицательно. Ответ «скорее отрицательно» выбрали 13%. При этом почти такое же количество опрошенных ответили, что относятся к идее положительно и скорее положительно – 20% и 19% соответственно.