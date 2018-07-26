Россияне продолжают сокращать повседневные расходы

В июне россияне продолжили сокращать повседневные расходы. Индекс потребительской активности Ромир (ИПА) снизился по сравнению с маем на 4,2%.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*, в июне россияне продолжили сокращать повседневные расходы. Индекс потребительской активности Ромир (ИПА) снизился по сравнению с маем на 4,2%. Таким образом, с учётом официальной инфляции в 0,5% траты семей за месяц уменьшились на 3,7%. Любопытно, что, несмотря на общее сокращение расходов, на продукты россияне в июне потратили больше, чем в мае – на 2,4%.

Стоит отметить, что год назад, в июне 2017-го, ИПА находился практически на том же уровне, что и сейчас. По сравнению с прошлым годом россияне увеличили повседневные расходы всего на 0,6%.

Июньское снижение ИПА объясняется, вероятно, сезонным фактором. Жители городов переезжают за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск.

Индекс покупательской активности снизился в июне практически во всех регионах страны. Больше всего – на юге России – на 8,8%. Жители центральной России уменьшили расходы на 3,7%, Северо-Запада – на 2,8%, Поволжья – на 2,3%, Сибири и Дальнего Востока – на 4,8%. Иная картина только на Урале, здесь расходы населения, наоборот, увеличились – на 5%.