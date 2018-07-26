Чей колл-центр оперативнее? Абоненты мобильных операторов оценили время ожидания ответа

Сколько времени у клиентов мобильных операторов уходит на общение с колл-центром Чей колл-центр оказался оперативнее? Ромир приводит данные, коорые были получены при помощи метода Mystery Calling (тайный звонок), который является частью технологии Mystery Shopping (тайный покупатель).

В ходе исследования Ромир выяснил, что быстрее всего запрос абонента обрабатывает служба поддержки Теле2. Звонок в колл-центр длится в среднем всего 4 минуты 16 секунд, что является уникальным показателем относительно других компаний. Ответа оператора звонящие в Теле2 ждут меньше других – всего полторы минуты, а решается их вопрос достаточно быстро – за 2 минуты. Таким образом, соотношение времени звонка и полезного времени разговора с оператором у клиентов Теле2 составляет 46,5%.

Лучше это процентное соотношение оказалось только у компании Билайн – 51,5%. Её сотрудники занимаются вопросом клиента дольше, чем работники любого другого оператора – 4 минуты 26 секунд. Однако время ожидания на линии составляет почти 3 минуты. В целом звонок в колл-центр Билайн занимает 8 минут 37 секунд, что гораздо дольше, чем у Теле2.

На 3-м месте – компания МТС. Средняя продолжительность звонка в службу поддержки - 9 минут 22 секунды, время ожидания ответа оператора – более 5 минут. На решение вопроса у сотрудника уходит 3 минуты 20 секунд. Соотношение «время звонка - время решения вопроса» составило 35,6%.

На последнем месте оказался Мегафон. Его клиенты тратят на звонок в службу поддержки в 2,5 раза больше времени, чем абоненты Теле2 - 10 минут 34 секунды. Это самый значительный показатель среди всех операторов. При этом сотрудник колл-центра Мегафона общается с позвонившим меньше, чем персонал других компаний – всего 1 минуту 49 секунд.