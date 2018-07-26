Почему они уходят? Более 50% автовладельцев после окончания гарантийного срока обслуживания уходят от официальных дилеров

Что удерживает автовладельецв в официальных сервисах? Почему большинство из них по истечении гарантийного срока отказываются продолжать обслуживание у дилеров? Почему они делают выбор в пользу независимых СТО? Аналитическое агентство «Автостат» и Авто Mail.Ru в июне 2018 года совместно провели онлайн-опрос, в ходе котором выявили потребительские предпочтения россиян в сфере сервисного обслуживания автомобилей после окончания гарантии.

В результате опроса выяснилось, что по истечении гарантийного срока более половины опрошенных (56%) планируют отказаться от обслуживания у официальных дилеров. Из них 37,2% намерены продолжить обслуживание на независимых СТО, 10% готовы ремонтировать машину самостоятельно и еще 9% отправятся к знакомому механику-частнику.

С чем же связано такое поведение автовладельцев? Подавляющее большинство (77%) основной причиной ухода от «официалов» называют высокую стоимость работ. Еще 18% считают, что квалификация сервисменов в дилерских центрах все еще находится на низком уровне, а 3% респондентов подозревают дилеров в желании обманывать своих клиентов.

Что же держит оставшиеся 44% автовладельцев в официальных сервисах? Больше половины из них отметили три основные причины – наличие сервисной истории (62%), предоставление гарантии на выполненные работы (58%) и доверие к сервису (52%). Также очень важным оказалось официальное оформление работ и качественное обслуживание – за эти пункты высказались 47% и 39% респондентов соответственно.