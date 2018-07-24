ВТБ пожертвует 1,5 млн рублей Иркутской городской детской поликлинике №2

26 июля в Иркутске пройдет очередная акция благотворительной программы «Мир без слез». В рамках программы Иркутской городской детской поликлинике №2 будет передан сертификат на 1 500 000 рублей для приобретения медицинского оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Программа «Мир без слез» банка ВТБ существует уже 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. Например, в 2010 году банк оказывал помощь Иркутскому областному специализированному дому ребенка №2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Банк профинансировал приобретение набора разнообразных лекарственных средств и витаминов, комплектов детской одежды и постельного белья, развивающих игрушек и модулей для сенсорной комнаты, а также медицинского оборудования. В 2014 году в дар Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице были переданы инструменты для эндоскопических операций для операционного отделения больницы, а в 2017 году банк оказал помощь этой же больнице и пожертвовал средства на приобретение медицинского оборудования для отделения функциональной диагностики, стоматологического кабинета, а также оптических систем для хирургов.

На детский праздник, который проходит в больнице в рамках акции, приедут персонажи легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Интерактивное представление, которое устраивают фокусники вместе с заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой (и по совместительству «мамой» Степашки), заставляет ребят хотя бы на время забыть о болезнях.