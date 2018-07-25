Бабахнет или нет. Есть ли риск возникновения пузыря на рынке ипотеки?

Снижение банками процентных ставок подстегивает рост жилищного кредитования кредитования, объемы выдачи ипотеки растут. По последним данным, в июне 2018 года объем выдачи ипотеки в России вырос в 1,6 раза, за 6 месяцев, по предварительной оценке ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей. Одновременно с этим растет озабоченность по поводу возникновения пузырей. Так есть ли риск возникновения пузыря на рынке ипотеки? Об этом рассуждает Лазарь Бадалов, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им Г.В. Плеханова.

Движение вниз

Снижение банками процентных ставок по ипотеке подстегивает рост жилищного кредитования. За последние годы уровень ставок опустился с рекордно высоких до исторических минимумов. Если пять-шесть лет назад средневзвешенные ставки по выданным рублевым ипотечным кредитам колебались в районе 15% и более, то сейчас они составляют 9,56%. Естественно, низкие процентные ставки повышают спрос на ипотеку.

По данным Банка России, к 1 июня нынешнего года общая задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 5,6 трлн рублей. За май она увеличилась на 1,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 22,4%. При этом уровень просрочки по ипотеке составляет всего 1,3% — ниже, чем по всем остальным видам банковского кредитования.

Давайте присмотримся

Одновременно со снижением уровня процентных ставок растет озабоченность Банка России по поводу возникновения пузырей на рынке ипотеки. Этот же вопрос регулярно возникает в СМИ и у экспертного сообщества.

Если смотреть на статистику, то темпы роста выдачи жилищных кредитов выглядят угрожающими. Но при изучении реальной ситуации выясняется, что 59% россиян нуждается в улучшении жилищных условий, но больше половины граждан не готовы брать ипотечные кредиты даже при условии снижения ставок до уровня 8%.

Слишком дорого

Доля жилищных кредитов уступает общему банковскому кредитованию, поэтому о возникновении какого-то пузыря на рынке ипотеки говорить преждевременно. Из 13,5 трлн рублей общей задолженности россиян перед банками, на ипотечные кредиты приходится менее половины этой суммы. В настоящее время кредиты имеют почти 55 млн россиян, из них у 8 млн – задолженность не перед банками, а перед микрофинансовыми организациями. Из оставшихся 47 млн граждан ипотечные кредиты имеют меньше половины.

В нынешней ситуации для большей части россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ипотечные кредиты остаются недоступными из-за высокой переплаты.

Пузыри в голове

Как правило, сигналом перегрева рынка может выступать высокая закредитованность населения, об этом речь в текущей ситуации не идет. Также одним из индикаторов проблем выступает доля расходов населения на обслуживание кредитов. Здесь ситуация складывается чуть хуже, но далека от критической – россияне в среднем тратят 35% своего дохода на обслуживание кредитов.

В текущей ситуации можно сделать вывод, что проблема возникновения ипотечного пузыря в связи со снижением процентных ставок остается в большей степени надуманной, чем реальной.