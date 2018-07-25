Эффект НДС. Что изменится для россиян при повышении налога на добавленную стоимость?

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Первое чтение законопроекта состоялось 3 июля, а второе — 18 июля. Какого экономического эффекта добьются власти, и как это повлияет на россиян, объясняет Ахмадеев Равиль, доцент кафедры налогов и налогообложения РЭУ им Г.В. Плеханова.

Чего хотят власти

За счет увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов с 2019 года бюджет ежегодно будет получать 600 миллиардов рублей, рассчитывают власти. Многие эксперты считают, что увеличение ставки НДС на 2% является наименее болезненной мерой для россиян. Экономисты полагают, что общий эффект от повышения НДС на замедление темпов роста ВВП и потребление домохозяйств составит от 0,2 до 0,35%, при этом темпы инфляции увеличатся на 1,5%.

Что получим мы

Рост НДС на 2% напрямую повлияет на увеличение конечной стоимости реализованного товара для участников цепочки «производитель-оптовая торговля-розничная торговля». В целом, повышение НДС на 2% автоматически повлияет на увеличение оптово-розничной цены для конечного покупателя на 2,2% как минимум.

А как остальные?

В различных странах мира НДС используется как часть единого налогового механизма. Широкая география распространения НДС свидетельствует о его жизнеспособности и соответствии требованиям сложившейся макроэкономической конъюнктуры.