В июне объем выдачи ипотеки вырос в 1,6 раза

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в июне 2018 года объем выдачи ипотеки вырос в 1,6 раза и составил не менее 250 млрд рублей.

За 5 месяцев 2018 выдано 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. в количественном выражении, и на 73% – в денежном. За 6 месяцев, по предварительной оценке ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей.

Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, в мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56% (-1,77 п.п. к маю 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки – 9,39% (-1,52 п.п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,63% (-1,93 п.п.). Средняя ставка выдачи за 5 месяцев 2018 года составила 9,66% (-1,94 п.п. к 5 месяцам 2017 г.).

«Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% - это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

ДОМ.РФ прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 трлн руб. в 2018 году.