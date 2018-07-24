Усманов выставил свою долю в лондонском футбольном клубе «Арсенал» на продажу

Российский бизнесмен Алишер Усманов готов продать свою долю в размере 30,04% в лондонском футбольном клубе «Арсенал». Об этом сообщает Financial Times.

Ранее Усманов предпринимал попытки увеличить свою долю в этом активе, но ему это не удалось. Позиции двух мажоритарных акционеров «Арсенала» – Алишера Усманова и Стэна Кронке (у него 67% пакет) – по развитию футбольного клуба заметно расходятся. Усманов настаивает на увеличении инвестиций в футбольный клуб и поддерживал Арсена Венгера на посту тренера «Арсенала», для Кронке приоритетнее превращение «Арсенала» в успешный финансовый проект.

Любопытно, что Усманов и Кронке периодически делали друг другу предложения по выкупу доли, но в цене не сходились. В частности, в октябре прошлого года Усманов отверг предложение Кронке выкупить свою долю за 525 млн фунтов стерлингов, отметив, что хотел бы продать свой пакет покупателю, который разделяет его взгляды на развитие «Арсенала».

По нашим оценкам, стоимость пакета Усманова составляет 500-600 млн. фунтов стерлингов. Возможно, решение Усманова продать долю в «Арсенале» связано с невозможностью увеличить её. В этом году Алишер Усманов попал в санкционные списки Минфина США, зарубежные проекты стали для него сопряжены с повышенными рисками. В последние месяцы Усманов занялся перегруппировкой своих активов. В частности, «Мегафон» пошёл по пути делистинга с Лондонской биржи. Возможно, продажа доли в «Арсенале» происходит по тем же причинам. Алишер Усманов переориентируется на проекты внутри России, при этом он может вложить средства в развитие российского спорта. Впрочем, вряд ли это будет футбольный клуб «Арсенал» из Тулы.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари