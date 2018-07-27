Тариф «Иногда». Почему россияне отказываются от фитнес-услуг?

При росте интереса к здоровому образу жизни у россиян, сограждане всё чаще покидают фитнес-клубы и переходят на домашние тренировки. По мнению Светланы Казанцевой, доцента кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им Г.В. Плеханова, сейчас наступает время «умного» фитнеса.

Просто бизнес

До недавнего времени бизнес-модель фитнес-клубов базировалась на продаже годовых абонементов. Схема проста: примерно семь из десяти соискателей накаченных бицепсов и округлых ягодиц, купивших годовую карту, переставали посещать занятия на второй-третий месяц после её приобретения. Но сейчас потребительские траты стали более осознанными, и модель потребления изменилась: клиенты уже просчитывают среднюю стоимость занятия и не готовы платить за неоказанные услуги. Большинство из интересующихся спортом россиян готовы тратить от одной до пяти тысяч рублей в месяц на регулярные занятия.

Динамо бежит? Все бегут!

Чаще одного раза в неделю спортом занимаются чуть более девяти процентов сограждан. Большая часть из них делает это дома или на улице. Фитнесом занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области, показал опрос экспертов РБК. Интересно, что вовлеченность жителей столиц развитых стран достигает 20-25%. По разным оценкам, сейчас в России действуют до 3,5-3,7 тысячи фитнес-клубов, а объем российского рынка фитнес-индустрии составляет не более одного процента от общемирового.

Дурят нашего брата

По данным исследования агентства Zoom Market, в 2017 году 53% россиян боялись покупать годовые абонементы в фитнес-центры. Из них 42% опасались закрытия клубов во время действия абонемента, а 11% боялись возможных изменений услуг в рамках договора. К сожалению, подобные ситуации в сфере фитнес-услуг уже возникали. Например, большинство фитнес-клубов оставляли за собой право удерживать неустойку с клиента при расторжении договора, хотя согласно статье 782 ГК РФ при расторжении договора заказчик оплачивает только фактические расходы исполнителя.

Также возникают ситуации, когда заявленные услуги отсутствуют или заказчики не всегда могут компенсировать занятия, пропущенные по болезни. Часто фитнес-клубы просто жадничают и выдают так много клубных карт, что на занятиях становится тесно. Перечисленные факторы способствовали росту недоверия к фитнес-услугам и постепенному переходу россиян на домашние или уличные тренировки.

Just do it

Тем не менее, у рынка фитнес-услуг в России есть значительные перспективы — это переход на онлайн-площадки и поиск новых форм тренировок, а также гибкая ценовая политика.