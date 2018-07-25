Страшнее кошки зверя нет

Иногда даже любимое домашнее животное может стать причиной огромных убытков. И речь не об испорченной мебели. Вырвавшееся на свободу животное, кошка, смогла за несколько минут буквально уничтожить салон Mercedes-Benz Е300, нанеся ущерб в 1,5 млн руб., которые хозяин возместил с помощью «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» в Нижнем Новгороде застраховала по каско автомобиль Mercedes-Benz Е300 на 2,5 млн руб. с франшизой 30 тыс. руб. Брат хозяина автомобиля отправился на машине в ветеринарную клинику с больной кошкой, которая находилась на переднем сидении автомобиля в переноске.

После экстренного торможения переноска открылась, кошка стала метаться по салону. Пока животное ловили, оно сумело повредить когтями обшивку салона, переднюю приборную панель, облицовку туннеля коробки передач, пол и боковины салона, заднюю полку, руль, облицовку двух дверей, передние и задние сидения, подлокотники и экран монитора мультимедийной системы. Когда автовладелец заявил об убытке в страховую компанию, независимый эксперт оценил ущерб в 1,6 млн руб., а судебная экспертиза позже назвала сумму с учетом износа почти в 1,5 млн руб.

«Практика страховых компаний подтверждает тот факт, что с автомобилем могут случиться даже мало предсказуемые вещи. Застраховаться можно не только от угона, вмятин на парковке или ущерба при ДТП, но и от действий неспокойных домашних питомцев. Полис каско покроет расходы, если ваше животное испортило вам автомобиль и нанесло значительный ущерб. Кроме того, онлайн урегулирование убытка поможет значительно сэкономить время на посещении офиса «АльфаСтрахование», – говорит Антон Филатов, юрисконсульт Нижегородского филиала «АльфаСтрахование».