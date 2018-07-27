Новая тенденция на рынке кредитования: выдача крупных потребительских кредитов растет, а мелких - снижается

Во 2 квартале 2018 года количество крупных потребительских кредитов увеличилось на 37%, а кредитов "на чайники" сократилось на 31%. По мнению экспертов Национального бюро кредитных историй (АО «НБКИ»), причина в кредитной политике банков, которые предпочитают выдавать крупные займы клиентам с хорошей кредитной историей.

Во 2 квартале 2018 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), размер которых превышает 500 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 37,0% и составило 387,6 тыс. ед. (во 2 кв. 2017г. – 283,0 тыс. ед.). В свою очередь, число выданных во 2 квартале 2018 года самых «небольших» потребительских кредитов на сумму до 30 тыс. руб. (так называемые кредиты «на чайники»), напротив, по сравнению со 2 кварталом 2017 года сократилось на 31,3% и составило 1,20 млн. ед. (во 2 кв. 2017г. - 1,74 млн. ед.) .

Динамика выдачи потребительских кредитов во 2 кв. 2017-2018 гг. по размерам кредитов, в %

По размерам кредитов 2 кв. 2017 2 кв. 2018 Динамика, % <30 000 руб. 1 741 502 1 196 489 -31,3% 30 000-100 000 руб. 940 041 878 667 -6,5% 100 000-300 000 руб. 679 311 692 781 2,0% 300 000-500 000 руб. 283 753 318 455 12,2% >500 000 руб. 282 966 387 554 37,0% Итого: 3 927 573 3 473 946 -11,5%

Необходимо отметить, что сокращение количества выданных кредитов «на чайники» (самого «массового» сегмента потребительских кредитов) отразилось и на общем количестве потребительских кредитов, выданных во 2 квартале 2018 года. Так, в завершившемся квартале банками было выдано всего 3,47 млн. потребкредитов или на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (3,92 млн. ед.).

«В 2018 году в сегменте необеспеченного кредитования сложилась новая тенденция – сокращение выдачи «небольших» по размерам потребительских кредитов и увеличение предоставления более «крупных» займов, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Тем более, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов».