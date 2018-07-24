АИЖК и Администрация Приморского края запускают льготную ипотеку от 5,5%

В Приморском крае начинается выдача льготной ипотеки ДОМ.РФ (АИЖК) по ставкам от 5,5% годовых. Трехстороннее соглашение 23 июля 2018 года подписали Врио губернатора Приморского края – Глава Администрации Приморского края Андрей Тарасенко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Роман Чернявский.

Льготная ипотечная программа действует для сотрудников бюджетной сферы – ученых, учителей, врачей, государственных служащих, семей с двумя и более детьми.

Оформить ипотечный кредит ДОМ.РФ можно на покупку жилья на первичном и вторичном рынках в регионе. Кредиты будет выдавать партнер ДОМ.РФ - Корпорация развития жилищного строительства. Ипотечная ставка для заемщиков будет субсидироваться из регионального бюджета. При сумме кредита до 3 млн рублей базовая ставка будет снижена на 3 п.п., при сумме кредита до 4 млн рублей – на 2 п.п., при сумме кредита до 5 млн рублей – на 1 п.п. С учетом субсидирования и дополнительного вычета ДОМ.РФ в случае нахождения приобретаемой квартиры на этапе строительства в Приморском крае, минимальная ставка по льготной ипотечной программе составит 5,5% годовых.

В 2018 году Администрация Приморского края планирует направить на субсидирование ставок по программе ДОМ.РФ около 30 млн рублей, оформить ипотеку на льготных условиях смогут порядка 120 семей региона, а уже в 2019 году – 100 млн рублей, что в свою очередь позволит более 400 семей улучшить свои жилищные условия.