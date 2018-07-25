Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС. Что будет с инфляцией?

Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Власти ожидают, что в результате федеральный бюджет получит дополнительные 620 млрд руб. в год. Закон о повышении НДС сегодня в третьем чтении приняла Госдума РФ. Полученные таким образом дополнительные доходы планируется направить на выполнение майских указов Владимира Путина.

Увеличение НДС является сейчас основным фактором инфляционных ожиданий. По мнению участников рынка, данный шаг добавит инфляции 1%-1,5%, то есть рост цен выйдет за много раз озвученный ЦБ РФ таргет в размере 4%.

Решение правительства повысить НДС является очень спорным шагом, бюджет в ближайшие годы запланирован с профицитом. Слабый рубль и дорогая нефть делают свое дело. Разгон инфляции не позволит Банку России снижать ключевую ставку. Как следствие, экономический рост окажется хуже ожиданий, что, в конечном счете, скажется и на доходах бюджета. Впрочем, инфляция в 2% или 4% для обывателя непринципиальна. И большинство россиян решение повысить НДС, в отличие от пенсионной реформы, просто не заметят.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари