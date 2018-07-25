В Иркутской области задержаны подозреваемые в незаконной рубке леса на полмиллиона рублей

Сотрудники Зиминского территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области пресекли незаконную рубку в водоохранной зоне. Внимательные граждане сообщили в лесничество о предположительной незаконной рубке леса в районе села Новолетники на берегу реки Ока. Выездная проверка подтвердила факт лесонарушения. Для того, чтобы задержать подозреваемых с поличным, начальник лесничества распорядился установить круглосуточное дежурство недалеко от незаконной деляны.

– Мы установили палатку на берегу реки, замаскировали служебный автомобиль и под видом отдыхающих ждали лесонарушителей. На следующий день мимо засады в сторону деляны проехал трактор. Лесные инспекторы сообщили о нарушении в полицию и задержали троих подозреваемых. При себе кроме трактора у нарушителей обнаружили две бензопилы, по предварительным оценкам лесному фонду нанесен ущерб свыше 500 тысяч рублей, – сообщил начальник Зиминского лесничества Вахтанги Экония.

Материалы, орудия совершения преступления, древесина и акты о лесонарушении сотрудники лесничества передали в отдел полиции «Зиминский», сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Всего с начала 2018 года инспекторы министерства лесного комплекса Иркутской области зафиксировали 1354 факта незаконной рубки лесных насаждений в объеме 307 959 кв.м. Правоохранительными органами возбуждено 1075 уголовных дел, 316 человек привлечены к уголовной ответственности. В 2 335 случаях за нарушения правил транспортировки древесины, правил заготовки и правил пожарной безопасности в лесах должностными лицами министерства наложены штрафы на общую сумму более 34 миллионов рублей.