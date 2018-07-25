В зонах наземного и авиационного наблюдения в Иркутской области лесных пожаров не зарегистрировано

На территории Иркутской области в зонах наземного и авиационного наблюдения на утро 25 июля лесных пожаров нет, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Иркутскавиалесоохрану.

Фото: irkobl.ru

Накануне в Усольском районе были обнаружены и ликвидированы два возгорания на площади 82 га, в том числе 16 га, покрытых лесом.

В тушении этих пожаров было задействовано 32 сотрудника лесной охраны и девять единиц наземной техники. Вертолет Ми-8 осуществлял доставку пожарных-десантников к месту постоянного базирования с ликвидированных ранее пожаров, проведя в воздухе 9 часов 15 минут.

По состоянию на утро 25 июля в зоне космомониторинга на территории Катангского района находятся 17 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 23 599 га. В отношении данных пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии.