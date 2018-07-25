Новости

Карта «Пенсионная» РСХБ получила награду Frank RG

25 июля 2018

Платежная карта Россельхозбанка стала победителем премии Frank RG Reward Award 2018 в номинации «Лучшая пенсионная карта». Награда присуждена компанией Frank Research Group, ведущей исследования в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.

Россельхозбанк выпускает карту «Пенсионная» платежной системы «МИР» бесплатно. Открыть ее может частное лицо в возрасте от 18 лет, имеющее право на получение пенсии или иных выплат социального характера*. Карта позволяет владельцам получать дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете. Держателям карт также доступны преимущества приложения «Мобильный Банк» и Интернет-Банк, переводы с карты на карту и снятие наличных без комиссии в любом банкомате АО «Россельхозбанк» и банков-партнеров. 

Карта «Пенсионная» - один из локомотивных дебетовых продуктов РСХБ. Эмиссия карт началась в 2015 году. С момента запуска продукта выпущено свыше 1,6 млн карт «Пенсионная».

*В т.ч. пособия по уходу за ребенком, безработице, по временной нетрудоспособности и т.п., за исключением выплат стипендий).

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ЧМ-2018: спорт и деньги
Покупатели сократили походы в торгцентры во время ЧМ-2018
Футбол поднял цены в парадных. Больше всего квартир на период ЧМ сняли в Санкт-Петербурге
ЧМ-2018: кто, где и на что тратил деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании