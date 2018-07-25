Примсоцбанк сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц с 1 августа 2018 года

С 01 августа 2018 года вступит в силу новая редакция «Тарифов комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». С действующим тарифным сборником можно ознакомиться на сайте банка.