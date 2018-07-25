Новости

Примсоцбанк сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц с 1 августа 2018 года

25 июля 2018

С 01 августа 2018 года вступит в силу новая редакция «Тарифов комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». С действующим тарифным сборником можно ознакомиться на сайте банка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ЧМ-2018: спорт и деньги
Покупатели сократили походы в торгцентры во время ЧМ-2018
Футбол поднял цены в парадных. Больше всего квартир на период ЧМ сняли в Санкт-Петербурге
ЧМ-2018: кто, где и на что тратил деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании