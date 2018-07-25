Примсоцбанк сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц с 1 августа 2018 года

С 01 августа 2018 года вступит в силу новая редакция «Тарифов комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». С действующим тарифным сборником можно ознакомиться на сайте банка.
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Примсоцбанк сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц с 1 августа 2018 года25 июля 2018
/ СИА /
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