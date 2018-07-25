«Как с помощью бизнес-карт решить задачи предпринимателя» и «Разбор бизнеса по методу Типология» — новые семинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах: «Как с помощью бизнес-карт решить задачи предпринимателя» и «Разбор бизнеса по методу Типология». Семинары состоятся на неделе с 23 по 27 июля 2018 года.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.

В среду, 25 июля в 14:00 (МСК), состоится онлайн-семинар Университета бизнеса «Разбор бизнеса по методу Типология».

Типология — авторский метод Алана Торчинова, эксперта по аудиту бизнес-процессов, системе продаж и повышению конверсии.

На семинаре Алан проанализирует бизнес одного из слушателей по методу Типология и поможет ему определить собственный психотип. Помимо этого, исходя из полученных данных, преподаватель составит портрет потенциального клиента, даст рекомендации по наполнению сайта и работе с целевой аудиторией компании.

Участие в разборе открытое. Подать заявку можно по адресу univer@uralsib.ru.

А в пятницу, 27 июля в 15:00 (МСК), пройдет вебинар Университета бизнеса «Как с помощью бизнес-карт решить задачи предпринимателя».

Семинар проведут представители компании MasterCard и интернет-бухгалтерии «Моё дело».

В программе семинара:

12 решений для ИП с бизнес-картой

бухгалтерский учет и налогообложение операций по карте у ИП

как оплатить командировочные расходы сотрудников бизнес-картой

цели, на которые возможно снятие наличных денежных средств с бизнес-карт

оплата услуг контрагентов бизнес-картами

Вы также сможете получить ответ экспертов на любой вопрос в режиме «онлайн».

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам БЕСПЛАТНО получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 100 семинаров, более 80 из которых прошли в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 88 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 30 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».