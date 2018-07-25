Связь-Банк начал выдачу военной ипотеки на покупку жилья в ЖК «Южное Бунино» ГК «МИЦ»

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) аккредитовал три корпуса в ЖК «Южное Бунино» по программе «Военная ипотека» ГК «МИЦ».

Льготная программа кредитования Связь-Банка для военнослужащих-участников НИС доступна в корпусах №1, №2, №3 в современном строящемся микрорайоне – ЖК «Южное Бунино» в 6,5 от МКАД по Калужскому шоссе.

По условиям программы сумма кредита составляет до 2,399 млн рублей по ставке 9,5% годовых в рублях. Кроме того, покупатели жилья могут дополнительно оформить потребительский кредит от 12,9% годовых, в случае, если есть необходимость купить квартиру большей площади или заказать ремонт с дизайн-проектом.

В настоящее время минимальная стоимость квартиры в ЖК «Южное Бунино» составляет от 2,9 млн рублей. В предложении застройщика есть как классические квартиры, квартиры-студии, квартиры евро-формата, так и эксклюзивные форматы жилья.

Жилой комплекс «Южное Бунино» - это первый концептуальный проект ГК «МИЦ», активно строящийся в Новой Москве. До комплекса можно добраться по новой автомобильной дороге М3, связавшей Киевское шоссе и Южное Бутово. Новая магистраль проходит по территории Троицкого и Новомосковского округов, а в непосредственной близости ведется строительство ЖК «Южное Бунино».