Тувинский филиал Связь-Банка переводится в статус Операционного офиса

С 11 августа 2018 года Тувинский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» переходит в статус операционного офиса «Тувинский» в структуре Новосибирского филиала с сохранением полного комплекса банковских услуг. Это мера направлена на повышение качества обслуживания клиентов и сокращение времени проведения банковских операций.

Переоформление ранее заключенных Тувинским филиалом договоров в связи с его переводом в статус операционного офиса не требуется. Условия обслуживания, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

С 11 августа будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Тувинский» Новосибирского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810100000000740 в Сибирском ГУ Банка России

наименование Банка: Новосибирский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 540743001

БИК: 045004740

В результате перевода Тувинского филиала в статус операционного офиса изменятся номера банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам). Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

Связь-Банк в соответствии с действующим законодательством несет ответственность по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в Тувинском филиале.

Более подробную информацию о переводе можно получить по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).