В Иркутской области в 2018 году 1 258 семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка

В Иркутской области с начала 2018 года 1 258 семей, где родился, усыновлен третий или последующий ребенок, получают ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Министр напомнил, что, согласно Закону Иркутской области, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.

В настоящее время ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2018 года, предоставляется со дня рождения ребенка до достижения трех лет, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Размер ежемесячной денежной выплаты на сегодняшний день составляет: в южных районах области – 9 658 рублей, в северных – 12 748 рублей. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за предоставлением указанной меры социальной поддержки не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет.