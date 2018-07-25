Братчанин лишился 189 тысяч рублей в надежде получить помиллиона

51-летнему жителю Братска недавно позвонил мужчина, представившийся следователем из Москвы. Собеседник рассказал, что, в связи с разоблачением продавцов поддельных лекарств, пострадавшим положена денежная компенсация.

Мужчине пообещали 580 тысяч рублей компенсации, которые якобы можно было получить только после перевода суммы для покрытия расходов на оформление документов, налоговых отчислений, оплаты курьерских услуг и т.д.

Братчанин сначала перевёл на счёт частного лица 15 тысяч рублей, а после этого ещё 174 тысячи другому частному лицу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по иркутской области. По данному факту полицией проводится проверка.

Пострадавший признался, выяснилось, что он ранее слышал о подобных мошеннических схемах, но решил, что в его случае всё законно.