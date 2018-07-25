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В Иркутске появилась народная экологическая карта

25 июля 2018

В интернете запустили новую народную экологическую карту Иркутска. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник мэра по вопросам экологии Виктор Кузеванов.

На карте можно сообщать о местах, где есть экологические проблемы или нарушается природоохранное законодательство. По словам Виктора Кузеванова, это поможет иркутянам своевременно находить и делать публичной системную информацию для своевременного принятия решений и чистоты города и окрестностей. На карте можно указать места вырубок деревьев, места нелегальных свалок, сбросов загрязняющих веществ.

На карте уже отмечены около полусотни проблемных точек. В основном активисты сообщают о незаконных мусорках и переполненных урнах.

Ценность ЭкоКарты заключается в отражении экологического состояния окружающей среды на данный момент времени,  возможности проанализировать и оценить экологическое состояние территории,  составить рекомендации по рационализации природопользования и охране природы, прогноз дальнейшего развития с точки зрения антропогенного влияния на окружающую среду.


/ СИА /
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