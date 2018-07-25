«Усольехимпром» возьмут под военизированную охрану

Для обеспечения безопасности местного населения поставить под военизированную охрану всю промышленную площадку ООО «Усольехимпром» в срок до 6 августа. Такое поручение министерству имущественных отношений региона и муниципалитету дал первый заместитель губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов на совещании, посвященном проблемам существующего очага загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирском.

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– Мы должны сделать невозможным проникновение посторонних лиц на объект, представляющий угрозу жизни и здоровью людей, – поставил задачу Руслан Болотов.

Как рассказал на совещании мэр Усолья-Сибирского Михаил Торопкин, сейчас на территории предприятия, находящегося в банкротстве, ежедневно происходит расхищение, за сутки оттуда выезжают десятки грузовиков с металлом и другими материалами. При этом на промплощадке находятся 11 железнодорожных цистерн под давлением с содержимым неизвестного происхождения. Эти емкости несут угрозу разгерметизации в результате механического воздействия на них и выброса в атмосферу опасных веществ.

Руслан Болотов подчеркнул, что основной задачей областного Правительства является ликвидация накопленных отходов «Усольехимпрома», в процессе которой нельзя допустить ухудшения экологической ситуации. Глава облправительства дал поручение региональному минимущества совместно с администрацией Усолья-Сибирского и привлечением территориального Управления Росимущества по Иркутской области и конкурсного управления в срок до 25 августа текущего года провести инвентаризацию объектов, включая подземные коммуникации, по всей площадке «Усольехимпрома» с определением правообладателей. Сделать это необходимо для того, чтобы инициировать процесс вывода имущества предприятия-банкрота из конкурсной массы в муниципальную и областную собственность, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Это, в свою очередь, позволит использовать бюджетные средства для ликвидации очага загрязнения в полном объеме.

В настоящее время деньги по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы» зарезервированы только на реализацию проекта «Демеркуризация находящегося в федеральной собственности цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское Иркутской области». По словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, в текущем году подготовлено техническое задание на корректировку проектной документации. В мае проведен конкурс, победителем которого признано ООО «ГеоТехПроект».

Техническим заданием предусматривается ликвидация цеха ртутного электролиза и прилегающих к нему конструкций, сетей и сооружений на площади больше восьми гектаров. Ртутьсодержашие отходы первого и второго класса опасности должны собираться и отправляться на специализированное предприятие АО НПП «Кубаньцветмет». Демеркуризация отходов третьего и четвертого класса опасности будет производиться на месте с последующей отправкой на санкционированные полигоны для такого типа отбросов. Проект должен быть подготовлен в кратчайшие сроки и до конца текущего года пройти государственную экспертизу.

В межведомственном совещании по вопросу ликвидации источника загрязнения ртутью в городе Усолье-Сибирское приняли участие представители министерства имущественных отношений Иркутской области, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры во главе с ее руководителем Сергеем Зенковым, территориальных подразделений Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росимущества.