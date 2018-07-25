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Россию ждут новые санкции?

25 июля 2018
Сегодня утром в Россию пришла «медвежья» новость. Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес объявили о совместной работе над законопроектом об ужесточении санкций против России. Новые ограничения могут затронуть суверенный долг, то есть ОФЗ. Именно этого больше всего боялись участники российского финансового рынка в последнее время, ожидая в рамках данного сценария девальвацию рубля на 10-15%.

Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ составляет 28%. В ближайшие годы российский бюджет запланирован с профицитом, к тому же ЦБ РФ, если пожелает, может просто выкупить долю нерезидентов. Рынки сегодня, конечно, отыграют данную новость и в рубле, и в суверенном долге. Однако мы не думаем, что санкции в отношении ОФЗ будут введены. В данной истории угроза страшнее наказания.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /
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