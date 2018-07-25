Новое поколение «РУСАЛа»

Компания «РУСАЛ», один из крупнейших производителей алюминия, в начале 2017 года запустил программу «Новое поколение», направленную на привлечение молодых перспективных сотрудников. С начала проекта более 220 человек прошли стажировку, и более 75% продолжили работу в «РУСАЛе», сообщает «Лента.ру». В 2018 году начался второй этап набора стажеров.

Участники программы «Новое поколение» проходят оплачиваемую стажировку ( до 80% от оклада) на любом предприятии или в структурном подразделении компании.

Предлагаемая стажерам программа рассчитана на полгода для менеджеров и на три месяца для представителей рабочих специальностей. Стажировка проходит под кураторством сотрудников компании и по индивидуальной программе развития.

По словам Наталии Бекетовой, «Новое поколение» пользуется популярностью: на одно место стажера, как правило, претендуют 10 человек.

Требования к потенциальным кандидатам у «РУСАЛа» серьезные: высокий средний балл, наличие собственных исследований, участие в грантовых, стипендиальных и иных поощрительных программах, владение иностранными языками.