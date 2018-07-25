Аналитик Промсвязьбанка: Изменения ключевой ставки не ожидаем

От предстоящего заседания Банка России не ожидаем изменения ключевой ставки. Тон риторики регулятора на прошлом заседании был относительно жестким - на пресс-конференции глава регулятора Э.Набиуллина заявила, что в базовом сценарии переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка при которой ранее обозначалась как верхняя граница диапазона 6-7%) состоится только в 2019 г. Каких-либо серьезных изменений макропоказателей либо общерыночной конъюнктуры с момента июньского заседания не произошло: общий консенсус состоит в том, что повышение налогов с 2019 г. неизбежно будет транслироваться в росте инфляции, которая из без этого могла восстанавливаться за счет эффекта базы, - соответственно, повода для смены позиции ЦБ, на наш взгляд, не наблюдается.

Опыт последних заседаний демонстрирует ограниченное влияние итогов заседания Банка России на курс рубля. Учитывая отсутствие интриги в преддверии заседания, считаем что пятничное событие пройдет для российской валюты практически незаметно. Гораздо большее влияние на валютный курс на текущий момент оказывают внешние драйверы - общая отношение инвесторов к развивающимся рынкам и обсуждение возможного усиления санкционного давления. С середины апреля пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 61-64 руб/долл., и на горизонте ближайших недель данный диапазон сохраняет актуальность (учитывая текущую конъюнктуру, в ближайшие дни более вероятна консолидация пары в верхней половине диапазона).

Поддубский Михаил, главный аналитик Промсвязьбанка