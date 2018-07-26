ЦИАН: На сдаче в аренду квартир можно заработать 6,8% годовых

Средняя доходность аренды квартир в региональных центрах России в настоящее время составляет 6,81%, в Иркутске - 6,30- 8,50%. Аналитический центр ЦИАН изучил соотношение между стоимостью продажи типовой квартиры и ее ставкой аренды и составил рейтинг доходности городов по соотношению ставок продажи и аренды.

Наиболее доходное жилье — в Адлерском районе Сочи и в Правобережном округе Липецка. Там средний годовой арендный доход составляет 10,1% от средней цены квартиры.

Интересно, что среди лидеров по доходности, в основном присутствуют города, где цена квадратного метра относительно невысока (Череповец (8,9%), Нижний Тагил (8,8%), Нижневартовск (8,3%), Мурманск (8,2%)). Это связано с тем, что ставки аренды зависят не только от общего уровня цен на жилье в регионе, но и от доходов населения и затрат арендодателей на владение квартирой.

В Иркутске доходность колеблется в зависимости от района от 6,3% (Свердловский район) до 8,5% (Правобережный округ).

Наименьшая доходность зафиксирована в Вахитовском районе Казани (4,3%) и Ленинском районе Владивостока (5%). Эти районы входят в группы самых дорогих административных образований среди в крупнейших городах России.

В целом, по России средняя доходность аренды квартир в региональных центрах в настоящее время составляет 6,81%. Это почти на 1 процентный пункт выше, чем средний процент по депозитам (5,98%). Но нужно иметь в виду, отмечают аналитики ЦИАН, что реальные затраты арендодателей также включают расходы на выплату налога на недвижимость, а в ряде случае и часть коммунальных платежей.

В каких городах России выгоднее сдавать квартиры в аренду?