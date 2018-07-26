ЦИАН: На сдаче в аренду квартир можно заработать 6,8% годовых

Средняя доходность аренды квартир в региональных центрах России в настоящее время составляет 6,81%, в Иркутске - 6,30- 8,50%. Аналитический центр ЦИАН изучил соотношение между стоимостью продажи типовой квартиры и ее ставкой аренды и составил рейтинг доходности городов по соотношению ставок продажи и аренды.
Наиболее доходное жилье — в Адлерском районе Сочи и в Правобережном округе Липецка. Там средний годовой арендный доход составляет 10,1% от средней цены квартиры.
Интересно, что среди лидеров по доходности, в основном присутствуют города, где цена квадратного метра относительно невысока (Череповец (8,9%), Нижний Тагил (8,8%), Нижневартовск (8,3%), Мурманск (8,2%)). Это связано с тем, что ставки аренды зависят не только от общего уровня цен на жилье в регионе, но и от доходов населения и затрат арендодателей на владение квартирой.
В Иркутске доходность колеблется в зависимости от района от 6,3% (Свердловский район) до 8,5% (Правобережный округ).
Наименьшая доходность зафиксирована в Вахитовском районе Казани (4,3%) и Ленинском районе Владивостока (5%). Эти районы входят в группы самых дорогих административных образований среди в крупнейших городах России.
В целом, по России средняя доходность аренды квартир в региональных центрах в настоящее время составляет 6,81%. Это почти на 1 процентный пункт выше, чем средний процент по депозитам (5,98%). Но нужно иметь в виду, отмечают аналитики ЦИАН, что реальные затраты арендодателей также включают расходы на выплату налога на недвижимость, а в ряде случае и часть коммунальных платежей.
В каких городах России выгоднее сдавать квартиры в аренду?
|Город
|Район
|Аренда (средняя площадь), кв. м
|Аренда (средняя ставка за кв. м), руб.
|Аренда (средняя ставка за квартиру), тыс. руб.
|Продажа (средняя площадь), кв. м
|Продажа (средняя цена за кв. м), тыс. руб.
|Продажа (средняя цена за квартиру), млн руб.
|Доходность
|Архангельск
|Исакогорский округ
|41,5
|290
|11,83
|47
|34,2
|1,58
|9,0%
|Архангельск
|Варавино-Фактория
|39
|364
|13,87
|47,8
|47,6
|2,2
|7,6%
|Архангельск
|Маймаксанский округ
|43
|390
|16,27
|52,1
|55,8
|2,9
|6,7%
|Архангельск
|Майская Горка
|40
|416
|16,26
|52,7
|56,9
|2,94
|6,6%
|Архангельск
|Ломоносовский округ
|41,3
|464
|18,76
|50,9
|69,4
|3,54
|6,4%
|Архангельск
|Октябрьский округ
|38,9
|478
|18,22
|52,6
|67,9
|3,55
|6,2%
|Барнаул
|Октябрьский район
|43,8
|261
|11,19
|47,8
|41,5
|1,97
|6,8%
|Барнаул
|Ленинский район
|40,9
|259
|10,27
|47,9
|41,8
|1,96
|6,3%
|Барнаул
|Железнодорожный район
|41,6
|259
|10,61
|46,6
|45,3
|2,11
|6,0%
|Барнаул
|Центральный район
|50,2
|294
|14,86
|58,5
|50,9
|3,09
|5,8%
|Барнаул
|Индустриальный район
|45
|247
|10,76
|53,2
|46
|2,42
|5,3%
|Белгород
|Белгород (без деления на районы)
|48,7
|313
|15,10
|55,1
|56,5
|3,09
|5,9%
|Брянск
|Володарский район
|43,9
|233
|10,02
|48,6
|32,1
|1,56
|7,7%
|Брянск
|Бежицкий район
|44
|242
|10,43
|51,2
|34,5
|1,79
|7,0%
|Брянск
|Советский район
|51,1
|260
|13,10
|57,1
|39,5
|2,28
|6,9%
|Брянск
|Фокинский район
|45,5
|236
|10,48
|52,2
|35,1
|1,84
|6,8%
|Владивосток
|Советский район
|47,8
|528
|24,96
|52,4
|94,4
|4,95
|6,0%
|Владивосток
|Фрунзенский район
|53,6
|632
|35,63
|60,5
|120
|7,54
|5,7%
|Владивосток
|Первомайский район
|42,3
|468
|19,49
|47,6
|89,6
|4,2
|5,6%
|Владивосток
|Первореченский район
|45,7
|525
|24,09
|54,5
|103,6
|5,58
|5,2%
|Владивосток
|Ленинский район
|46,2
|511
|23,78
|56,8
|99,3
|5,7
|5,0%
|Владикавказ
|Северо-Западный район
|51,5
|294
|14,81
|62
|41,5
|2,56
|6,9%
|Владикавказ
|Иристонский район
|45
|320
|13,81
|57
|42,6
|2,45
|6,8%
|Владикавказ
|Промышленный район
|35,1
|326
|11,27
|51,6
|40,3
|2,05
|6,6%
|Владикавказ
|Затеречный район
|54,3
|298
|15,68
|73
|46,4
|3,4
|5,5%
|Владимир
|Октябрьский район
|45,8
|329
|14,88
|50,9
|48,2
|2,49
|7,2%
|Владимир
|Ленинский район
|47,7
|321
|15,15
|53,9
|47,3
|2,58
|7,0%
|Владимир
|Фрунзенский район
|43,2
|309
|13,13
|49,2
|46,7
|2,27
|6,9%
|Волгоград
|Ворошиловский район
|54,2
|373
|20,27
|55,9
|53,1
|3,01
|8,1%
|Волгоград
|Кировский район
|42,3
|275
|11,47
|45,2
|38,7
|1,72
|8,0%
|Волгоград
|Центральный район
|57,8
|392
|22,38
|56,4
|59,5
|3,41
|7,9%
|Волгоград
|Советский район
|46,6
|314
|14,44
|50,8
|45,5
|2,32
|7,5%
|Волгоград
|Краснооктябрьский район
|44,6
|293
|12,69
|48,5
|45,1
|2,18
|7,0%
|Волгоград
|Тракторозаводский район
|45,3
|264
|11,71
|49,1
|41,6
|2,03
|6,9%
|Волгоград
|Дзержинский район
|45,9
|321
|14,36
|53,6
|48,9
|2,64
|6,5%
|Волгоград
|Красноармейский район
|39,9
|251
|9,71
|49,3
|37,3
|1,85
|6,3%
|Волжский
|Волжский (без деления на районы)
|43,2
|234
|9,90
|48,1
|38,2
|1,86
|6,4%
|Вологда
|Вологда (без деления на районы)
|45,3
|274
|12,41
|51,3
|41,8
|2,16
|6,9%
|Воронеж
|Советский район
|44,7
|280
|12,27
|48,1
|42,5
|2,04
|7,2%
|Воронеж
|Железнодорожный район
|42,5
|265
|11,01
|47
|40,6
|1,9
|7,0%
|Воронеж
|Левобережный район
|45,2
|294
|12,99
|52,1
|42,8
|2,26
|6,9%
|Воронеж
|Центральный район
|49,9
|349
|17,64
|60,4
|52,1
|3,24
|6,5%
|Воронеж
|Коминтерновский район
|48,8
|276
|13,30
|55,4
|44,7
|2,46
|6,5%
|Воронеж
|Ленинский район
|47,4
|341
|16,11
|58,3
|52,8
|3,15
|6,1%
|Екатеринбург
|Октябрьский район
|50,6
|492
|24,52
|57,8
|66,1
|3,89
|7,6%
|Екатеринбург
|Орджоникидзевский район
|42
|451
|18,40
|50,4
|62,5
|3,1
|7,1%
|Екатеринбург
|Чкаловский район
|48,8
|450
|21,31
|54,8
|66,2
|3,65
|7,0%
|Екатеринбург
|Кировский район
|46,2
|481
|21,65
|54,2
|69,6
|3,77
|6,9%
|Екатеринбург
|Железнодорожный район
|45,6
|456
|20,24
|55
|65,5
|3,66
|6,6%
|Екатеринбург
|Верх-Исетский район
|48,3
|481
|23,21
|59
|72,9
|4,41
|6,3%
|Екатеринбург
|Ленинский район
|49,9
|470
|23,28
|62,9
|75,3
|5
|5,6%
|Иваново
|Советский район
|43,3
|268
|11,42
|49,3
|39
|1,91
|7,2%
|Иваново
|Октябрьский район
|41,4
|307
|12,45
|56,8
|41,7
|2,3
|6,5%
|Иваново
|Ленинский район
|42,4
|284
|11,82
|52
|42,3
|2,22
|6,4%
|Иваново
|Фрунзенский район
|43,6
|287
|12,51
|55,1
|42,4
|2,37
|6,3%
|Ижевск
|Первомайский район
|45,1
|316
|14,28
|51,1
|46,2
|2,34
|7,3%
|Ижевск
|Устиновский район
|41,3
|291
|11,87
|48,6
|45,1
|2,15
|6,6%
|Ижевск
|Индустриальный район
|38,2
|318
|11,92
|48,9
|44,6
|2,17
|6,6%
|Ижевск
|Ленинский район
|38,5
|287
|10,58
|47,7
|41,3
|1,93
|6,6%
|Ижевск
|Октябрьский район
|43,2
|313
|13,59
|53,2
|47,3
|2,52
|6,5%
|Иркутск
|Правобережный административный округ
|52,2
|448
|24,21
|54
|62,8
|3,43
|8,5%
|Иркутск
|Октябрьский административный округ
|53,5
|419
|22,85
|59
|64,9
|3,89
|7,0%
|Иркутск
|Ленинский административный округ
|41,3
|326
|13,18
|49,3
|47,7
|2,35
|6,7%
|Иркутск
|Свердловский административный округ
|46,7
|356
|16,33
|55,2
|56,8
|3,12
|6,3%
|Казань
|Авиастроительный район
|45,9
|353
|15,81
|47
|64,7
|3,01
|6,3%
|Казань
|Кировский район
|47,8
|358
|16,66
|51
|62,8
|3,22
|6,2%
|Казань
|Приволжский район
|52,5
|355
|17,87
|57,6
|67,7
|3,85
|5,6%
|Казань
|Московский район
|45,3
|355
|15,72
|51,6
|66,4
|3,41
|5,5%
|Казань
|Советский район
|49,4
|360
|17,21
|57,8
|67,9
|3,86
|5,4%
|Казань
|Ново-Савиновский район
|54,7
|371
|19,79
|57,5
|78,8
|4,59
|5,2%
|Казань
|Вахитовский район
|63,1
|374
|23,13
|70,8
|87,1
|6,4
|4,3%
|Калининград
|Московский район
|47,8
|346
|16,46
|51,2
|49
|2,51
|7,9%
|Калининград
|Центральный район
|56,6
|386
|21,82
|62,5
|61,1
|3,97
|6,6%
|Калининград
|Ленинградский район
|52,2
|382
|19,82
|59,9
|59,6
|3,63
|6,6%
|Калуга
|Ленинский округ
|54,4
|394
|21,44
|52,9
|58,1
|3,13
|8,2%
|Калуга
|Московский округ
|54,5
|369
|19,79
|52,1
|56,7
|2,96
|8,0%
|Калуга
|Октябрьский округ
|46,3
|355
|16,14
|48,9
|52,6
|2,57
|7,5%
|Кемерово
|Центральный район
|46,5
|321
|14,86
|52,4
|47,6
|2,55
|7,0%
|Кемерово
|Заводский район
|47,3
|285
|13,22
|54,9
|44,5
|2,44
|6,5%
|Кемерово
|Ленинский район
|48,3
|286
|13,76
|54,9
|46
|2,55
|6,5%
|Кемерово
|Кировский район
|39,5
|223
|8,62
|47,6
|34,2
|1,6
|6,5%
|Кемерово
|Рудничный район
|46,1
|282
|12,81
|52,4
|45,8
|2,4
|6,4%
|Киров
|Нововятский район
|44,7
|226
|9,67
|47,9
|35,2
|1,68
|6,9%
|Киров
|Октябрьский район
|40,6
|261
|10,53
|48,2
|41,8
|2,02
|6,3%
|Киров
|Ленинский район
|38,8
|272
|10,45
|48,4
|43,9
|2,14
|5,9%
|Киров
|Первомайский район
|41
|290
|11,92
|55,8
|46,3
|2,7
|5,3%
|Кострома
|Кострома (без деления на районы)
|41,9
|298
|12,17
|52,1
|42,6
|2,22
|6,6%
|Краснодар
|Прикубанский округ
|50,2
|354
|17,51
|53,8
|51,7
|2,81
|7,5%
|Краснодар
|Карасунский округ
|47
|371
|16,94
|53,8
|51,3
|2,76
|7,4%
|Краснодар
|Западный округ
|60,2
|450
|28,04
|68,7
|69,7
|5,01
|6,7%
|Краснодар
|Центральный округ
|52,9
|443
|23,36
|58,7
|70
|4,23
|6,6%
|Красноярск
|Железнодорожный район
|50,4
|383
|19,23
|53,1
|54,7
|2,97
|7,8%
|Красноярск
|Ленинский район
|41
|348
|14,00
|49,1
|46,3
|2,26
|7,4%
|Красноярск
|Кировский район
|42,5
|340
|14,17
|50,8
|49,6
|2,51
|6,8%
|Красноярск
|Свердловский район
|42,5
|350
|14,69
|51,2
|51,5
|2,65
|6,6%
|Красноярск
|Советский район
|50,8
|371
|18,76
|60,5
|56,6
|3,47
|6,5%
|Красноярск
|Центральный район
|48,6
|407
|19,70
|59,3
|62
|3,77
|6,3%
|Красноярск
|Октябрьский район
|46,5
|357
|16,36
|57,9
|56,5
|3,32
|5,9%
|Курган
|Курган (без деления на районы)
|39,3
|263
|10,12
|50,2
|36,9
|1,88
|6,5%
|Курск
|Сеймский округ
|42,6
|208
|8,70
|45,3
|35,7
|1,62
|6,4%
|Курск
|Железнодорожный округ
|43,6
|215
|8,99
|49,1
|39,1
|1,92
|5,6%
|Курск
|Центральный округ
|48,1
|235
|11,27
|55,1
|43,2
|2,43
|5,6%
|Липецк
|Левобережный округ
|42,4
|286
|12,20
|42,2
|35,6
|1,47
|10,0%
|Липецк
|Правобережный округ
|46,6
|290
|13,64
|48,1
|41,4
|1,99
|8,2%
|Липецк
|Советский округ
|49,9
|287
|14,41
|52,4
|43,2
|2,27
|7,6%
|Липецк
|Октябрьский округ
|48,8
|266
|12,98
|52,5
|43,8
|2,3
|6,8%
|Магнитогорск
|Магнитогорск (без деления на районы)
|44,3
|234
|10,16
|50,4
|29,7
|1,5
|8,1%
|Махачкала
|Кировский район
|56,6
|300
|16,19
|65,3
|41,1
|2,64
|7,4%
|Махачкала
|Ленинский район
|56,1
|313
|17,16
|66,4
|45,1
|2,96
|7,0%
|Махачкала
|Советский район
|53,8
|330
|17,07
|65,6
|46,2
|3,03
|6,8%
|Мурманск
|Ленинский округ
|42,3
|360
|14,93
|49,5
|41,5
|2,07
|8,7%
|Мурманск
|Октябрьский округ
|44,9
|456
|20,53
|51,7
|55
|2,89
|8,5%
|Мурманск
|Первомайский округ
|42,4
|399
|16,48
|51,1
|51,1
|2,62
|7,5%
|Набережные Челны
|Комсомольский район
|45
|280
|12,48
|51,5
|44,6
|2,24
|6,7%
|Набережные Челны
|Центральный район
|50,5
|298
|14,79
|54,2
|50,5
|2,7
|6,6%
|Набережные Челны
|Автозаводский район
|46
|283
|12,79
|49,6
|49,3
|2,39
|6,4%
|Нижневартовск
|Нижневартовск (без деления на районы)
|46,6
|472
|21,68
|56,4
|55,7
|3,12
|8,3%
|Нижний Новгород
|Советский район
|55,9
|410
|22,64
|51,7
|68,7
|3,65
|7,4%
|Нижний Новгород
|Канавинский район
|47
|376
|17,45
|50,5
|60,6
|3,09
|6,8%
|Нижний Новгород
|Ленинский район
|42,1
|359
|14,88
|46,7
|56,8
|2,64
|6,8%
|Нижний Новгород
|Московский район
|41,4
|350
|14,18
|46,1
|56,5
|2,56
|6,6%
|Нижний Новгород
|Сормовский район
|44,1
|324
|13,99
|50,3
|52,3
|2,64
|6,4%
|Нижний Новгород
|Приокский район
|44,4
|377
|16,39
|49,5
|64
|3,15
|6,2%
|Нижний Новгород
|Автозаводский район
|40,3
|319
|12,64
|47,6
|55,2
|2,62
|5,8%
|Нижний Новгород
|Нижегородский район
|59,7
|423
|25,03
|65,1
|78,9
|5,36
|5,6%
|Нижний Тагил
|Ленинский район
|46,2
|317
|14,76
|51,2
|36,7
|1,89
|9,4%
|Нижний Тагил
|Тагилстроевский район
|44,7
|284
|12,68
|52,1
|34,1
|1,78
|8,5%
|Нижний Тагил
|Дзержинский район
|44,5
|276
|12,26
|49,3
|35,4
|1,75
|8,4%
|Новокузнецк
|Заводской район
|43
|206
|8,67
|46
|29,8
|1,36
|7,6%
|Новокузнецк
|Кузнецкий район
|42,7
|219
|9,18
|48
|31,5
|1,5
|7,3%
|Новокузнецк
|Куйбышевский район
|42,4
|236
|9,84
|49
|33,9
|1,67
|7,1%
|Новокузнецк
|Центральный район
|45,7
|296
|13,50
|56,4
|41,4
|2,37
|6,8%
|Новокузнецк
|Орджоникидзевский район
|42,7
|207
|8,56
|50,6
|30,5
|1,53
|6,7%
|Новокузнецк
|Новоильинский район
|46
|213
|9,52
|55,3
|33,8
|1,86
|6,1%
|Новосибирск
|Первомайский район
|42,4
|353
|14,49
|47,9
|49,8
|2,37
|7,3%
|Новосибирск
|Кировский район
|42
|366
|14,87
|49
|52,2
|2,54
|7,0%
|Новосибирск
|Ленинский район
|42,9
|394
|16,51
|52,1
|57,3
|2,97
|6,7%
|Новосибирск
|Дзержинский район
|42,8
|414
|17,31
|52,3
|60,5
|3,15
|6,6%
|Новосибирск
|Октябрьский район
|48,3
|414
|19,70
|56,6
|63,4
|3,61
|6,5%
|Новосибирск
|Калининский район
|41,5
|377
|15,25
|50,1
|56,3
|2,8
|6,5%
|Новосибирск
|Советский район
|43,2
|431
|18,42
|54,4
|63,2
|3,5
|6,3%
|Новосибирск
|Заельцовский район
|49,2
|435
|20,86
|58
|69,9
|4,09
|6,1%
|Новосибирск
|Железнодорожный район
|49,2
|461
|22,23
|60
|74,9
|4,63
|5,8%
|Новосибирск
|Центральный район
|52,9
|503
|26,39
|67,2
|82,9
|5,69
|5,6%
|Омск
|Советский административный округ
|41
|309
|12,52
|48,7
|40,1
|1,96
|7,7%
|Омск
|Октябрьский административный округ
|44,7
|298
|13,10
|50,5
|40,4
|2,1
|7,5%
|Омск
|Центральный административный округ
|48,3
|335
|16,33
|55,8
|45,4
|2,66
|7,4%
|Омск
|Ленинский административный округ
|40,7
|297
|11,78
|49,3
|40,5
|2,01
|7,0%
|Омск
|Орёл (без деления на районы)
|46,1
|270
|12,08
|51,4
|41,1
|2,15
|6,7%
|Омск
|Кировский административный округ
|45,5
|297
|13,28
|53,1
|44,1
|2,37
|6,7%
|Оренбург
|Промышленный район
|44,9
|284
|12,47
|52,1
|40,8
|2,12
|7,1%
|Оренбург
|Дзержинский район
|46,8
|280
|12,85
|54,2
|42,3
|2,26
|6,8%
|Оренбург
|Центральный район
|44,9
|289
|12,74
|53,9
|41,6
|2,25
|6,8%
|Оренбург
|Ленинский район
|47,8
|280
|13,22
|55,8
|44,3
|2,49
|6,4%
|Пенза
|Первомайский район
|44
|242
|10,44
|48,5
|43,2
|2,1
|6,0%
|Пенза
|Железнодорожный район
|41
|229
|9,08
|46,7
|41,6
|1,92
|5,7%
|Пенза
|Октябрьский район
|40,5
|236
|9,34
|47,4
|43
|2,03
|5,5%
|Пенза
|Ленинский район
|45,9
|265
|12,28
|54,5
|47,4
|2,67
|5,5%
|Пермь
|Орджоникидзевский район
|40,1
|309
|12,08
|48,7
|37,2
|1,79
|8,1%
|Пермь
|Свердловский район
|44,6
|388
|17,12
|52,8
|51,4
|2,75
|7,5%
|Пермь
|Индустриальный район
|44,7
|374
|16,19
|52,6
|52,8
|2,74
|7,1%
|Пермь
|Мотовилихинский район
|43,9
|353
|15,25
|52,1
|51,7
|2,66
|6,9%
|Пермь
|Кировский район
|40,6
|307
|12,09
|51,2
|43,4
|2,2
|6,6%
|Пермь
|Дзержинский район
|45,4
|358
|16,02
|53,4
|55,7
|2,98
|6,5%
|Пермь
|Ленинский район
|50,5
|434
|22,03
|67,9
|64,6
|4,45
|5,9%
|Петрозаводск
|Петрозаводск (без деления на районы)
|43,4
|319
|13,42
|51,5
|45,6
|2,36
|6,8%
|Ростов-на-Дону
|Кировский район
|62,4
|507
|32,19
|61,7
|76,5
|4,73
|8,2%
|Ростов-на-Дону
|Первомайский район
|42,7
|375
|15,58
|46,7
|54,1
|2,51
|7,4%
|Ростов-на-Дону
|Октябрьский район
|49
|403
|19,73
|52,6
|61,1
|3,24
|7,3%
|Ростов-на-Дону
|Железнодорожный район
|42,7
|389
|16,32
|48,1
|57,1
|2,72
|7,2%
|Ростов-на-Дону
|Ленинский район
|56,1
|452
|25,13
|60,3
|69,5
|4,19
|7,2%
|Ростов-на-Дону
|Пролетарский район
|49,5
|418
|20,41
|53,5
|64,6
|3,49
|7,0%
|Ростов-на-Дону
|Ворошиловский район
|46,6
|369
|16,78
|51,5
|56,8
|2,88
|7,0%
|Ростов-на-Дону
|Советский район
|43,5
|366
|15,46
|48,6
|60,8
|2,92
|6,4%
|Рязань
|Железнодорожный район
|46,8
|330
|15,07
|51,3
|44,6
|2,3
|7,9%
|Рязань
|Московский район
|45,9
|296
|13,24
|51,3
|40,5
|2,07
|7,7%
|Рязань
|Октябрьский район
|47,4
|302
|14,01
|54,1
|41,9
|2,24
|7,5%
|Рязань
|Советский район
|51
|337
|16,91
|57
|48,4
|2,83
|7,2%
|Самара
|Куйбышевский район
|52,3
|287
|14,67
|52
|41,7
|2,17
|8,1%
|Самара
|Красноглинский район
|41,7
|318
|12,93
|45,3
|45,8
|2,09
|7,4%
|Самара
|Кировский район
|45,3
|340
|14,85
|49,9
|50,7
|2,5
|7,1%
|Самара
|Советский район
|43,1
|361
|15,13
|48,4
|53,9
|2,59
|7,0%
|Самара
|Промышленный район
|48,3
|351
|16,56
|52,5
|56,3
|2,96
|6,7%
|Самара
|Железнодорожный район
|47,1
|372
|17,14
|51,4
|60
|3,1
|6,6%
|Самара
|Октябрьский район
|53,2
|387
|20,21
|58,5
|65,3
|3,87
|6,3%
|Самара
|Самарский район
|72,6
|410
|28,94
|74,9
|71,2
|5,56
|6,2%
|Самара
|Ленинский район
|68,1
|424
|28,68
|74,1
|74
|5,63
|6,1%
|Саранск
|Саранск (без деления на районы)
|50,5
|295
|14,96
|49,7
|47,6
|2,38
|7,5%
|Саратов
|Заводской район
|44
|275
|12,04
|47,8
|34,9
|1,67
|8,7%
|Саратов
|Волжский район
|57,3
|339
|19,39
|58,8
|46,8
|2,83
|8,2%
|Саратов
|Фрунзенский район
|54,1
|379
|20,22
|55,8
|52,7
|3,01
|8,1%
|Саратов
|Кировский район
|47,3
|299
|13,95
|51
|41,3
|2,12
|7,9%
|Саратов
|Октябрьский район
|55,8
|352
|19,25
|60,8
|47,9
|2,96
|7,8%
|Саратов
|Ленинский район
|44,8
|262
|11,57
|50,8
|36,6
|1,86
|7,5%
|Симферополь
|Железнодорожный район
|50,2
|562
|27,62
|54,3
|69,5
|3,75
|8,8%
|Симферополь
|Киевский район
|54,7
|595
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