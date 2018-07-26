АТБ вошел в ТОП-50 крупнейших банков по объему привлеченных вкладов и выданных кредитов

Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список сразу двух рэнкингов, опубликованных газетой «Коммерсант» по состоянию на 1 июня 2018 года. В выборку попали 50 кредитных организаций, лидирующих по данным показателям. АТБ занял 45 место по объему привлеченных вкладов, и 36 – по объему выданных потребительских кредитов.
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АТБ вошел в ТОП-50 крупнейших банков по объему привлеченных вкладов и выданных кредитов26 июля 2018
/ СИА /
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