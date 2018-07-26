БайкалИнвестБанк и Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве

Целью соглашения является улучшение условий предоставления кредитов и банковских гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства. Теперь в качестве обеспечения по кредитам и банковским гарантиям юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность на территории Магаданской области смогут предоставить поручительство Магаданский региональный фонд содействия развития предпринимательства.

Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развития предпринимательства» создана в 2009 году. В декабре 2016 года Национальное Рейтинговое Агентство присвоило Фонду рейтинг А- (высокая кредитоспособность, третий уровень)