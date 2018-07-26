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БайкалИнвестБанк и Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве

26 июля 2018

Целью соглашения является улучшение условий предоставления кредитов и банковских гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства. Теперь в качестве обеспечения по кредитам и банковским гарантиям юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность на территории Магаданской области смогут предоставить поручительство Магаданский региональный фонд содействия развития предпринимательства. 

Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развития предпринимательства» создана в 2009 году.  В декабре 2016 года Национальное Рейтинговое Агентство присвоило Фонду рейтинг А- (высокая кредитоспособность, третий уровень)

 


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