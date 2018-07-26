Альфа-Банк упрощает для клиентов-юридических лиц взаимодействие с банком

Альфа-Банк разработал ряд сервисов, которые упрощают для клиентов-юридических лиц взаимодействие с банком и позволяют экономить до 2 рабочих дней в месяц за счет расширения функционала интернет-банка.

Сервис «кредитные продукты» — новый раздел интернет-банка, в котором клиенты могут получить детализированную информацию о всех кредитных продуктах в режиме онлайн. В настоящее время Альфа-Банк проводит тестирование этого функционала среди нескольких сотен корпоративных компаний.

Сервис позволяет в режиме онлайн:

— посмотреть основные условия сделок по кредитным продуктам: номер договора, дату заключения, сумму или лимит обязательства, процентную ставку и т.д.;

— узнать детальную информацию по сделке: условия договора, текущую задолженность, свободный лимит по договору, ближайшую дату и размер платежа, сумму процентов и основного долга, просроченную задолженность и т.д.;

— выгрузить график платежей (в форматах pdf/xlsx).

У одного клиента-юридического лица может быть более десяти кредитных продуктов на различные цели — разовые кредиты на пополнение оборотных средств, гарантии для участия в тендерах, кредитные линии, отдельные транши, выданные в рамках кредитной линии, рамочные договоры гарантий под определенную сделку и прочее.

По каждому продукту — свои условия: процентная ставка, срок, график платежей и т.п.

Для того, чтобы следить за задолженностью по кредитным продуктам, клиенты вынуждены поднимать договорную документацию, обращаться к своему персональному менеджеру, направлять письма в банк. Персональные менеджеры в свою очередь обращаются с этими запросами в бэк-офис банка.

«Доступность информации по всем кредитам в режиме онлайн высвобождает время клиентов для более важных задач. При сложных запросах (например, о графике платежей по сделкам) время ожидания ответа составляло в среднем с 1-2 дня, сейчас это 10-15 секунд — время, которое потребуется, чтобы открыть в интернет-банке страницу с детализацией. Помимо этого, при уточнении информации по своим кредитным продуктам у менеджера клиентам также приходится ожидать не менее 5 минут, пока сотрудник банка просматривает или выгружает данные из операционных систем. Сейчас же отпадает необходимость дополнительно обращаться в банк за уточнением этой информации», — отмечает директор по сопровождению кредитных и транзакционных сделок Альфа-Банка Татьяна Браун.

Другой сервис разработан специально для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

Это «умная телефония», позволяющая производить автоидентификацию клиента и автоматически переводить его звонок персональному валютному контролеру.

Если персональный валютный контролер в момент звонка занят, для него формируется и немедленно направляется на его почтовый ящик сообщение о том, что клиент ожидает звонка. Специалист обязан перезвонить ему в течение 20 минут — это целевой ориентир, заданный банком.

«Сейчас на каждый звонок клиент сразу получает ответ своего сотрудника. Показатель обработки звонков клиентов сотрудниками валютного контроля в новом процессе стремится к 100%, что с учетом количества обслуживаемых клиентов является очень высоким показателем даже для самых передовых колл-центров крупных компаний», — указывает Татьяна Браун.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.