Sberbank Private Banking объявляет о новом назначении в команде топ-менеджмента

Генеральный директор PRIME Юлия Мельц перешла в Sberbank Private Banking на позицию руководителя направления по работе с клиентами.

Юлия Мельц имеет 25-летний опыт работы в банковской сфере. Она занимала должности директора департамента розничных продаж ЮниКредит Банка и начальника управления каналов продаж «Райффайзенбанк Австрия», а также работала в Международном Московском Банке, Банке Австрия Кредитанштальт и ДиалогБанке.

До нового назначения в Sberbank Private Banking Юлия Мельц была генеральным директором компании PRIME, предлагающей премиальные lifestyle услуги private банкам и крупнейшим российским компаниям.

«В лице Юлии наша команда приобрела талантливого руководителя с управленческим опытом в ключевой для нас области — привлечении и обслуживании состоятельных клиентов. Уверена, что отличные знания финансовой индустрии и сильные компетенции позволят и далее развивать клиентский сервис на высоком уровне», — комментирует назначение глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

Юлия Мельц имеет степень EMBA Школы Менеджмента Университета Антверпена (UAMS). Также она получила финансовое образование в Международной финансовой и банковской школе и Академии менеджмента и инноваций.