RAEX подтвердил рейтинг банку «Союз» на уровне «ruВВ+», прогноз по рейтингу - стабильный

Как говорится в сообщении RAEX, к ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены адекватная ликвидная позиция и удовлетворительные оценки качества активов и корпоративного управления.

Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказал прирост розничного кредитного портфеля, в том числе обусловлен покупками соответствующих пулов кредитов у других банков. При этом также отмечается рост собственных продаж в приоритетном для банка сегменте автокредитования в первом полугодии 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 в 1,4 раза. Прирост выданных банком автокредитов с начала 2017 года на 1.06.2018 составил 66%. В части корпоративного кредитования агентство отмечает значимые позиции банка в сегменте торгового финансирования (12-е место в рэнкинге факторинговых компаний России по итогам первого полугодия 2018 года).

Банк имеет приемлемый уровень достаточности капитала (Н1.0=13,5%, Н1.2=Н1.1=10,7% на 01.06.2018). Агентство отмечает, что значительная часть резервов банка уменьшена на обеспечение (объём принятого к снижению фактически сформированных резервов обеспечения эквивалентен 20% капитала на 01.06.18).

Отмечается положительная динамика в части рентабельности деятельности (снижение убыточности) в 2016-2017 годах как в отчетности по РСБУ, так и по МСФО. Согласно РСБУ за 6 месяцев 2018 года сформирована чистая прибыль в размере 160 млн. руб.

Около 23% активов на 01.06.18 формируют вложения в ценные бумаги, причём свыше 80% этого объёма сформировано бумагами высоконадёжных эмитентов. Ссудный портфель с учётом приобретённых прав требования формирует 50% активов.

В качестве сдерживающих факторов, было названо невысокое качество совокупного кредитного портфеля банка. Вместе с тем, банк проводит активную работу по повышению качества кредитного портфеля, что может положительно сказаться на рейтинговой оценке. Агентство отметило постепенное улучшение качества активов благодаря расчистке баланса от проблемных активов (доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в совокупном кредитном портфеле по МСФО снизилась с 9,3% на 01.01.2017 до 7,7% на 01.04.2018).

Адекватная ликвидная позиция банка обеспечена наличием пассивообразующего дружественного кредитора, при этом отмечается высокий запас ликвидности на балансе банка даже без учёта стабильности минимальных остатков средств на клиентских счетах (Н2 без Овм*=93%; Н3 без Овт*=134% на 01.06.18; ликвидные активы покрывают потенциальный досрочный отток 56% привлечённых средств на срок свыше 30 дней).

Поддержку рейтингу оказывает значительный объём потенциально возможной дополнительной ликвидности: лимиты на МБК и возможность привлечения средств в рамках операций РЕПО суммарно покрывают порядка 40% привлечённых средств без учёта аффилированных пассивов на 01.06.18.