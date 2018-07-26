Банк «Союз» и «Главстрой-СПб» запустили совместную программу кредитования для покупки парковочных мест

В рамках партнерского соглашения банка «Союз» и «Главстрой-СПб» денежные средства на приобретение парковочных мест предоставляются на срок до 7 лет. Размер кредита – от 50 000 до 800 000 рублей. Ставка кредитования – от 13,9% годовых при наличии страхования жизни и здоровья.

Клиенты компании могут купить машино-места в подземных автостоянках, расположенных в строящихся и сданных в эксплуатацию корпусах жилых комплексов «Главстрой-СПб». Подземные паркинги оборудованы системами контроля управления доступа, охраны и видеонаблюдения, а также автоматическими системами вентиляции, пожаротушения, дымоудаления. Все эти опции защищают транспортное средство от угона, механических повреждений и климатических воздействий разного рода.

Светлана Вылегжанина, директор Департамента потребительского кредитования и развития стратегического партнерства банка «Союз»:

- Разработка интересных программ совместно с нашими партнерами – одно из ключевых направлений деятельности банка. Поскольку при покупке квартиры на первичном рынке недвижимости многие клиенты сразу же заинтересованы в приобретении собственного парковочного места, мы предложили актуальное решение – потребительское кредитования на приобретение машино-мест в жилых комплексах «Главстрой-СПб». Запуск совместной программы расширит возможности клиентов и сделает сотрудничество с нашим банком еще более привлекательным.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб»:

- Мы стремимся создать максимальный комфорт для наших жителей, в том числе, за счет широкого предложения парковочных мест в подземных автостоянках. Собственное машино-место обеспечит удобство парковки и сохранность автомобиля. Привлекательные цены и выгодные условия кредитования от банка «Союз» сделают покупку парковочного места еще доступнее. Ежемесячный платеж по кредиту будет ниже, чем стоимость аренды машино-места в жилых комплексах компании.