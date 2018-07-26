Карта SVO Club Premium Бинбанка выиграла номинацию Frank Banking Reward Award 2018

Карта SVO Club Premium Бинбанка и аэропорта «Шереметьево» завоевала очередную награду. По результатам ежегодного исследования карточного рынка — Frank Banking Reward Award 2018 — проведенного Frank Research Group, карта была признана «лучшим стартом года».

В ходе исследования специалисты компании проанализировали карточные продукты порядка тридцати российских банков, сопоставили условия программ лояльности по картам, уровень клиентской удовлетворенности и мнения экспертов рынка. В результате SVO Club Premium Masterсard Black Edition была признана лучшей в своей номинации.

SVO Club Premium поддерживает бесконтактную технологию оплаты и позволяет путешественникам пользоваться множеством привилегий от банка и аэропорта. В рамках программы у клиента есть 14 дней бесплатной парковки в аэропорту Шереметьево, скидки в Sheremetyevo Duty Free Heinemann, а также возможность получать до 7% бонусов за покупки по карте. По карте SVO Club Premium предусмотрена возможность открытия кредитного лимита до 1 млн рублей. Бинбанк приступил к эмиссии карт SVO Club в июле 2017 года, на текущий момент каждая третья премиальная карта, выпускаемая клиентам Бинбанка, это карта SVO Club Premium.

Карту можно получить за 15 минут в мини-офисах Бинбанка, расположенных непосредственно в «Шереметьево». Оформить карту можно как по российскому, так и по загранпаспорту. Напомним, недавно SVO Club также стала победителем ежегодной национальной премии Loyalty Awards Russia 2018, завоевав лидерство в двух номинациях — «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и «Лучшая кобрендинговая карта в области туризма».