Банк «Восточный» получил прибыль в размере 2 млрд рублей по итогам I полугодия 2018 года

Банк «Восточный» подвел итоги работы за I полугодие 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ): чистая прибыль банка составила 2 млрд рублей.

Получение результаты подтверждают, в том числе, эффективность выбранной модели бизнеса, в рамках которой «Восточный» трансформируется из розничного в универсальный банк. Клиентская база банка Восточный» расширяется как за счет работы с гражданами, так и с организациями. Сегодня банк сосредоточен на кредитовании качественных безрисковых заемщиков.

Активы банка в I полугодии 2018 года выросли на 17 млрд рублей и составляют 249 млрд рублей на отчетную дату. Кредитный портфель за вычетом резервов в I полугодии 2018 года увеличился на 2 млрд рублей, при этом отмечается улучшение качества кредитного портфеля, в основном, за счет взвешенного подхода к формированию доходности с учетом риска. Чистый процентный доход банка «Восточный» вырос на 18,8% за счет роста кредитного портфеля и снижения стоимости фондирования. Так, средневзвешенная процентная ставка по срочному депозитному портфелю снизилась с 7,8% в начале года до 7,2% на конец июня.

Банк «Восточный» демонстрирует стабильный запас финансовой прочности. Так, регуляторный капитал банка «Восточный» вырос с 36,9 млрд рублей на 1 января 2018 года до 37,5 млрд рублей на 30 июня 2018 года. В мае Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «Восточный» кредитный рейтинг B+(RU), прогноз — «стабильный». А в июне 2018 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило долгосрочный рейтинг риска контрагента банка «Восточный» (Counterparty Risk Ratings) в иностранной и национальной валюте на уровне B2, что на одну ступень выше текущего кредитного рейтинга банка (В3).

I полугодие также характеризуется увеличением комиссионных доходов банка – на 16,7%. Основные драйверами роста стали выдача банковских гарантий, рассчетно-кассовое обслуживание и продажа комиссионных продуктов.

Сегодня «Восточный» – один из немногих банков, который может закрыть все потребности МСБ для обеспечения госзаказа: от кредитования до предоставления банковских гарантий. По итогам I полугодия 2018 г. банк «Восточный» увеличил количество выданных банковских гарантий для участия представителей МСБ в закупках государственных и муниципальных органов власти на 134% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Общая сумма выданных банковских гарантий составила 31 млрд руб.

Динамично растет и POS-направление. Так, за первые шесть месяцев 2018 года количество выданных банком «Восточный» POS-кредитов выросло на 63,2% по сравнению с I полугодием 2017 года.

В I полугодии 2018 г. банк «Восточный» значительно обновил свою продуктовую линейку как для физических, так и для юридических лиц. В марте была запущена новая кредитная карта «Большой беспроцент» с беспрецедентными условиями: бесплатным годовым обслуживанием, льготным беспроцентным периодом до 180 дней. Также банк «Восточный» запустил новые продукты для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), участвующих в госзаказе и реализующих проекты по государственным или муниципальным контрактам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ. Это тендерный кредит, для обеспечения заявки на участие в открытом электронном аукционе, и «Кредит на исполнение контракта», в рамках которого заемщик может получить ссуду в размере до 50% от суммы контракта. В мае был представлен кредитный продукт «Овердрафт-комплимент» для малого и среднего бизнеса. В июне запущена карта «Рассрочка на все», которая предполагает возможность без переплат совершать покупки в любых магазинах, включая интернет-магазины, а также снимать наличные в банкоматах.

«Восточный» становится опорным банком в регионах РФ, так в I полугодии 2018 года были подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с Краснодарским и Пермским краями, Республикой Удмуртия, Новгородской областью. Напомним, что ранее были подписаны стратегические соглашения с субъектами Дальневосточного федерального округа, Сахалинской и Амурской областями, Хабаровского и Камчатского края.

В рамках подписанных соглашений в Хабаровске были открыты два государственно-частных многофункциональных центра для получения государственных и муниципальных услуг на базе отделений банка «Восточный». По одному МФЦ были открыты в Краснодаре и Ижевске. МФЦ работают по принципу «одного окна» для граждан и представителей малого и среднего бизнеса.

В мае Банк «Восточный» подписал соглашение с Heihe Rural Bank (Хэйхэским Сельским Коммерческим Банком Китая) об открытии взаимных корреспондентских счетов. В июне согласно подписанному ранее соглашению банк «Восточный» начал ипотечное кредитование по программам ДОМ.РФ в Сахалинской области. Также банк заключил соглашение с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы о сотрудничестве в рамках программы поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Правительством Москвы.

В I полугодии текущего года банк «Восточный» открыл 17 новых отделений.